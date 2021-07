Én person er død i en eksplosjon i en kjemisk industripark i Tyskland, og fire er fortsatt savnet.

Kroppen til en mann ble gjenopprettet fra et sted i Leverkusen, ifølge tyske medier RDL og Verden Kunngjort.

Årsaken til eksplosjonen, 13 miles nord for Köln, var ikke umiddelbart klar, sa Sembark-operatør Curranta.

Politiet sa at 31 mennesker ble skadet tirsdag ettermiddag, og fem av dem er i intensivbehandling.

Sempark-direktør Lars Friedrich sa: «Vi er dypt lei oss av denne tragiske ulykken og en ansattes død. Vår spesielle sympati går fremfor alt ikke bare til de pårørende, men også til kollegene som jobbet med ham. “

Bomberen slo til rett etter klokka 12 foran en avis Daglig Goalner Stat-Answer Kunngjort.

Scener fra tirsdagens eksplosjon viser en tykk sky av røyk som kommer ut av en brennende bygning.

Bomberen slo til rett etter middagstid foran en mengde demonstranter, ifølge Tysklands sentralkontor for sivilforsvar og katastrofehjelp.

Kölnepolitiet skrev på Facebook: «Situasjonen i Leverkusen-Wistop er fortsatt kaotisk. Vi er på stedet med flere politistyrker, og vi avklarer situasjonen. Det er mange skadde. ”

Innbyggere er blitt bedt om å holde seg innendørs med sine vinduer og dører lukket, rapporterte det tyske nyhetsbyrået dpa.

Røykskyen beveget seg i nordvestlig retning mot byene Bursheit og Liechlinken, Daglig Goalner Stat-Answer Kunngjort.

Nødetjenester ble brukt, og de utenfor Leverkusen ble rådet til å unngå området.

Mange motorveier i nærheten har også blitt stengt.

Leverkusen eies av Bayer, et av Tysklands største kjemiske selskaper. Mange av de 163 000 menneskene som bor i Leverkusen jobber for et farmasøytisk selskap.

Tilleggsrapport av AP