En Pizza Hut-franchisetaker i Prud’hommes anklaget for Grattans praksis

Destabiliserende rivaliserende restauranter, en colombiansk utbringer presentert som en falsk spansk leder og flere brudd på arbeidslovgivningen: Sjefen for en Pizza Hut-franchise ble innkalt torsdag for et forretningsråd i Paris.

Siden forliksbehandlingen ikke lyktes, ble saken utsatt til 6. mai.

Det ble ringt, og verken den fraværende lederen som anklaget sine ansatte for tyveri, eller advokaten hans, jeg, Bruce O’Day, ønsket å snakke.

“Vi har hørt om sensur formulert av flere ansatte i denne franchisen (…) Hvis brudd eller brudd på arbeidslovgivningen viser seg å være sanne, er de utålelige og vi fordømmer dem på det sterkeste,” svarte AFP Pizza Hut-merket, et datterselskap av gruppen American Yum! Varemerker.

Det hele begynte med en klage til politistasjonen for en assisterende direktør, som ble muntlig oppsagt i mars 2021, «ut av enhver handling, uten varsel eller kompensasjon», ifølge hans advokat, May-Kevin Minten.

“Han betalte ikke overtid, respekterte ikke mine fridager, satte meg i delvis aktivitet for å motta statlig bistand, og kunngjorde til og med meg mot min vilje som leder på juridiske meldinger for å skjule sitt ansvar,” fortalte tidligere assistent Ibrahima Traore. AFP. .

Ni andre ansatte forlot også butikken og angrep den foran arbeidsdomstolene.

Arbeidstakerens advokats funn, referert til AFP, peker på falske lønnslister for å utnytte korttidsarbeid, bedrageri i konkret bistand til å håndtere betalt fri, klokkemanipulasjon for å unngå overtidsbetaling og erklæringer om uforklarlig fravær.

Selskapet skal også ha bedt en colombiansk ansatt om å gi den ID-en til en spansk venn å ansette, sa påtalemyndigheten. Denne leveringsmannen som jobbet mer enn 80 timer i uken, belastet €3 netto per reise.

— Han viste oss at han på et øyeblikk kunne erstatte oss, bekrefter Isaac Mayen, som ble ansatt i 2013. Han sparket folk med en enkel beskjed.

Ansatte er også overrasket over visse konkurransepraksis til sjefen deres som har bedt dem om å posere som ansatte ved andre restauranter i nabolaget for leveringsplattformer for å endre åpningstidene til konkurrerende merker og samle inn bestillingene deres. Advokaten støtter saksøkerne i sine konklusjoner.

Fortsatt ifølge Mention dro lederen også med en wifi-jammer til sine konkurrenter for å deaktivere inntaket av bestillinger.

Han skulle også sette opp et system med falske bestillinger på plattformene for i ettertid å få refusjon for disse påståtte bestillingene som ikke kom.

cd/mhc/clr