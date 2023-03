En pop-up i Brussel for ekte sneaker-avhengige med Sneakerton

verden Joggesko Eller som noen fransktalende sier «Basketball«Selv om denne bølgen startet tidlig på 80-tallet, har den ikke bråket så mye som den har gjort de siste årene, blant annet takket være hiphopkulturen og artistene som representerer den.

Sneakers har uunngåelig blitt et nødvendig tilbehør for å oppnå optimal sportsprestasjon, men også et ekte samleobjekt ettertraktet av mange mote- og livsstilsentusiaster.

Mange mennesker er raske til å forstå mani rundt joggesko og enkelte nettsteder eller plattformer som er verdt verdens største aksjemarked, kjøper/selger, noen ganger videreselger eller bytter til høye priser. Fans.

Likevel er det et ekte fellesskap rundt denne kommersielle galskapen, som foretrekker å fremheve produktet før «hypen», men i dag foretrekker å fremheve kvalitet fremfor kvantitet uten å glemme den utrolig begivenhetsrike historien.

Blant disse aktivistene, grunnleggere Dryppbutikk Laget av Loïc Reina 1. april 2022 i Brussel, ønsker han å belyse årgangsparene som ofte utgjør en forskjell i dagens utgivelser.

En del av oppdraget deres er å støtte unge lokale artister, og hvert pars historie inspirerer dem til å lage arrangementer som dette for gruppen. 1. og 2. april I butikkens åpningstid.

Dennis MazurKjent som @ Denne helgen kan vi benytte oss av tilstedeværelsenKjent som @ Sneakerton En av de største samlerne av vintage joggesko og skaperen av Outsole-merket.

Et veritabelt levende leksikon, Sneakerton Ikke bare gjør det det ellers utilgjengelige, det formidler også historien bak hvert design og fargevalg, noe som gjør joggeskoopplevelsen enda mer interessant. Historiene formidler han også gjennom klesmerket sitt, og hver detalj refererer direkte til viktige episoder i joggeskohistorien.