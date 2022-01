«En president bør ikke si det», «forferdelig»: Fransk politisk klasse reagerer på Macrons kommentarer om ikke å være vaksinert

Emmanuel Macron sa i et intervju tirsdag at pariserne burde bestemme seg for å «biz off» de som ikke er vaksinert «til slutten». “For dem, ved å begrense tilgangen til sosiale aktiviteter så mye som mulig”.

Veldig raskt utløste ordene til den franske presidenten kontrovers på sosiale medier.

LFIs presidentkandidat og parlamentsmedlem Jean-Luc Mélenchon var en av de første som svarte. Hvem sier: “Kontrollerer presidenten hva han sier? Skaff fred i stedet for å overtale.” Og han?

Ifølge RN-kandidat Marine Le Pen bør ikke en president si det.

“President, jeg slutter å trakassere franskmennene. Den avtroppende presidenten selv snakker åpent om å trakassere en type franskmenn,” tvitret en annen høyreekstreme kandidat, Eric Jemmore, umiddelbart.

I LR bemerket Bruno Retailleau: “Helsenødsituasjonen rettferdiggjør ikke slike ord. Emmanuel Macron sier at han har lært å elske franskmennene og ønsker å hate dem. Vaksinen kan fremmes uten å fornærme noen eller presse på for radikalisering.”