En PS5 Pro fokusert på skyspill ville være i Sonys bokser

PS5 vil uunngåelig ha rett til en ny modell en dag, enten det er en Pro-versjon eller bare Slim. Et patent innlevert til World Intellectual Property Organization (WIPO) og oppdaget av @Zuby_Tech gir oss et glimt av fremtiden. Beskriv en konsoll utstyrt med to GPUer og fokusert på skyspilling.

Ingen indikasjon på at dette er PS5 Pro, eller til og med at Sony har tenkt å bruke denne arkitekturen. Imidlertid beviser innleveringen av patentet at merket i det minste ønsker å sikre denne ideen for fremtiden. Dette patentet ble publisert 8. desember og forklarer driften av en konsoll som ikke har noe navn, men som er utstyrt med to APUer (CPU + GPU, for enkelhets skyld), en primær og en sekundær når det trengs. Som gir bedre ytelse enn dagens PS5.

PS5 Pro kan satse på skyspilling

Sonys proprietære opplegg fremkaller også en konsoll dedikert til skyspill. Vi vet at dette er en viktig sak for denne generasjonen. Hvis det japanske merket har lansert med PlayStation Now, er det fortsatt sjenert sammenlignet med hovedkonkurrenten Microsoft, som tydeligvis har omfavnet denne filosofien en stund. på xboxen din. Derfor er det logisk å se en mulig fremtidig konsollsatsing i det minste på den. Uansett, dette diagrammet stiller spørsmål ved og etterlater drømmen for fortsettelsen, selv om nok en gang ingenting beviser at vi har ideer for PS5 Pro.

PS5 ble lansert for et drøyt år siden. og sliter fortsatt med å etablere seg i markedet, skylden for halvledermangelen som lammer hele industrien. Ting kan bli bedre i 2022, men de mindre optimistiske forventer tidligst en retur til normalitet i 2023.

Som en påminnelse ble PS4 Pro utgitt tre år etter lanseringen av PS4.