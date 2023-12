Russiske myndigheter har fortalt lokale medier at Vladimir Egorov (a.k.a. Vladimir Putin), et politikermedlem av partiet United Russia, ble funnet død ved foten av leilighetsbygget der han bodde. Media snakker om at Basa falt fra tredje etasje i huset, men ifølge avisen Kommersant, der tragedien fant sted, er det ingenting som tyder på at det var en forbrytelse. Imidlertid er det fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner, og etterforskerne er ennå ikke «Informasjon om dødsfallet kunne ikke bekreftes«Skrev Egorov. En obduksjon vil også bli utført, mens Tobolsk-dumaen, hvor offeret var visekansleren, allerede snakker på sine sosiale nettverk, «ulykke«.

Vladimir Egorov (46) har jobbet sammen med Putin i partiet Forente Russland i tre år. RBK TV rapporterte at han i 2016 ble mye kritisert for sin uaktsomhet med å forvalte talentene sine i byen Tobolsk. Men forretningsmannen ble nestleder i byens kommunestyre noen år senere, og i 2022 ble han utnevnt til den nest rikeste nestlederen i Tobolsk. Vladimir Egorov føyer seg inn på listen over russiske personligheter som har mistet livet under uklare omstendigheter de siste månedene. Faktisk ble også andre russere som ble ansett som mektige i landet funnet døde, ofte etter mystiske fall, under vinduer eller trapper. Vi kan sitere saken om oligarken Dmitry Zelenov, som var på ferie med venner i Frankrike. «En trapp falt over rekkverket«. Nylig falt to forretningsmenn – Pavel Antov og Ravil Maganov (daværende styreleder for Lukoil) – fra et vindu kort tid etter å ha kritisert Putins krig i Ukraina. En lignende skjebne rammet Marina Yankina, en seniorfigur i det russiske forsvarsdepartementet. READ Emmanuel Macron i en TF1-melding fra Ukraina: "Skal du til Russland? Det trenger forutsetninger, så Putins gester." Nok et mystisk dødsfall av noen nær Vladimir Putin: en forretningsmann som falt av båten og druknet