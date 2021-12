“En rettferdig blanding er nødvendig for å sikre forsyning”

Hva kan du tilby som en løsning for å konsumere mindre?

“I felten gir teamene våre råd hver dag. Det første du gjør? Energinøkternt. Hjemme reduserer en senking av temperaturen med 1 grad gassforbruket med 7%. Gassprisene i grossistmarkedene har femdoblet seg sammenlignet med forrige vinter. Når du går gjennom en krise Energi Som vi opplever i dag er det kanskje ikke alltid nødvendig å varme opp alle rom til enhver tid. Det er også mulig å bruke jakke. Det var en tid da ikke alle rom nødvendigvis var oppvarmet.”

Hvis vi har midlene, hvilket arbeid må gjøres?

“Først av alt, sørg for at taket ditt er bedre isolert. Utskifting av kjelen kan redusere forbruket betydelig. Produser din egen energi ved hjelp av solcellepaneler. På den annen side har endring av belysningen på Waloons veier gjort det mulig å redusere forbruket med 76 % bruker eksisterende teknologier i dag.”

varmepumper?

“For nye boliger bør varmepumper foretrekkes fremfor kjeler, ideelt sett med solcellepaneler. Men det er et problem i Belgia, som er forholdet mellom prisen på gass og prisen på elektrisitet. Strømprisen i dag er fire ganger dyrere enn prisen på gass i Belgia Dette er ikke tilfellet for For alle land i Europa tvert imot Belgia er det landet hvor forholdet mellom prisen på elektrisitet og gass er høyest Dette problemet må tenkes på. for å la varmepumper blomstre.”

Ser du etter ansatte til alle disse fasilitetene?

“Vi vokser stadig fordi vi har transformert oss strategisk ved å fokusere på å støtte kundene våre. Vi ansetter de fleste i Luminus i dag for å redusere energiforbruket. Vårt største problem er å ansette personell til alle våre ledige stillinger.”

Hvilken ?

“Elektrotekniker, rørlegger, varmeingeniør, ingeniører, alle menneskene som er involvert i energikjeden til en enkeltperson eller en bedrift. Dette kommer ofte i tillegg til lokal og god sysselsetting.”



V.LI.