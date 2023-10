En revolusjon kommer i luftfartens verden: Et flyselskap vil teste «Wilma»-metoden og endre reisen din!

Å fly er blitt en vane for en stor del av befolkningen. Vi kjenner alle øvelsen: Du må ankomme flyplassen minst to timer for tidlig, eller til og med tre timer for tidlig for en internasjonal flytur. Etter at bagasjen er sjekket og du har gått gjennom sikkerhetskontrollen, vil du ha litt tid til å spise eller shoppe. Så kommer ventetiden på flyet. Noen ganger er det litt langt, og noen blir vant til å gå ombord sist slik at de slipper å vente lenge. Flyet går samtidig for alle uansett.

Men for effektivitet og tidsbesparelse er flyselskapene alltid på utkikk etter nye løsninger. United Airlines kan ha en måte å la minst ett fly til fly hver dag. Det er i alle fall det det amerikanske selskapet håper, som gjennomfører en test torsdag 26. oktober. Prinsippet er veldig enkelt. Det er ikke lenger behov for alle passasjerer å gå ombord på flyet samtidig, men vil gjøre det i bølger. Først passasjerene som satt på vindussiden, så passasjerene som satt midt på radene, og til slutt de som satt på gangsiden. Turisme: Her er gode tilbud på lavbudsjetts vintersport, hvor du kan spare opptil 50 %! Intuitivt er det ingen dårlig idé. Dette gjør at for eksempel allerede sittende passasjerer slipper å reise seg når passasjeren som sitter på vindussiden kommer etter de to andre passasjerene. Gevinsten er marginal, siden vi knapt snakker om to minutter per flytur. Men tid er penger. Denne metoden har faktisk navnet «Wilma» eller window, middle and aisle på engelsk, eller window, middle and aisle på fransk. Denne metoden er allerede testet i USA, og skal etter planen testes i større skala i løpet av de kommende ukene. READ Norsk opplæringsselskap Attensi samler inn 26 millioner dollar fra Lugard Road i New York City, DX Ventures - TechCrunch Og for grupper eller barnefamilier, da? Unntak er planlagt, og starter med førsteklasses passasjerer som ikke er berørt av denne planen. Også for småbarnsfamilier vil det være mulig å gå ombord samtidig, det samme gjelder bevegelseshemmede eller som trenger bistand. Flyferie: Fem tips for å få mest mulig ut av en familietur