En «romsymfoni» setter NASA-bilder til musikk | TV5MONDE

Det kan være den ultimate foreningen mellom vitenskap og musikk: en ny «romsymfoni» illustrert med NASAs siste fantastiske bilder.

Premieren på «Cosmic Cycles», som komponisten, amerikanske Henry Dehlinger, beskriver som «nesten et totalt kunstverk», fant sted i Washington forrige uke.

«Det er ikke bare musikk, det er ikke bare bilder,» sa han til AFP før denne første konserten. «Det var en dyp opplevelse.»

Et lignende forsøk ble gjort for over et århundre siden av den engelske komponisten Gustav Holst med sitt kjente verk «The Planets». Men på den tiden, innen astronomi, var det mye å oppdage.

Siden den gang har mennesker gått på månen, sendt rovere til Mars og skutt opp utrolig kraftige teleskoper ut i verdensrommet.

Bildene ble valgt ut av den amerikanske romfartsorganisasjonen og organisert i syv kortfilmer, som inspirerte Henry Dehlinger.

«Jeg måtte nesten klype meg selv for å huske at dette ikke var science fiction, dette var ekte vitenskap,» sa han.

Piotr Gajewski, musikksjef og dirigent for National Philharmonic i Maryland, forklarte at NASA er plassert i sentrum av prosessen.

«I stedet for å gi dem et musikkstykke og lime inn bilder i det, begynte de med å sette sammen videoer», «mesterverket deres», beskrev han.

For Wade Sisler fra NASAs Goddard Space Center er avgjørelsen utfordrende.

«Det er et annerledes eventyr enn noe jeg noen gang har hjulpet,» sa Sisler (64) til AFP.

«Som Van Goghs malerier»

Symfonien, i syv satser, begynner i hjertet av solsystemet, vår sol – bilder av dens spinnende overflate og eksplosjoner som spyr ut partikler ut i rommets tomrom.

De neste to bevegelsene fokuserer på studiet av vår egen planet, spesielt gjennom bilder tatt av astronauter i bane.

Spredt over hele showet: «en fascinerende samling av datavisualiseringer,» sier Wade Sisler. De i havstrømmer, for eksempel, «ser ut som Van Gogh-malerier når du kjører dem. Fargene er vakre, og du ser mønstre dukke opp som du ikke kjente fra før.»

Den fjerde delen av månen blir fulgt av portretter av hver planet i solsystemet – inkludert bilder av Mars-overflaten tatt av roboter sendt dit.

Symfonien ser på asteroider, omkringliggende tåker og sorte hull før en stor finale.

NASA har gjort videoene tilgjengelige på sin YouTube-side, sammen med en digital versjon av lyden.

«Et stort mysterium»

Dirigent Piotr Gajewski forklarte at beslutningen ble tatt for ikke å synkronisere musikken og videoene fullstendig, men å være «flytende». Denne tilnærmingen lar ham skape «forskjellige øyeblikk i hvert show.»

I en digital tidsalder hvor «kunstig intelligens kan få alt til å vises,» ifølge Wade Sisler, er publikum overrasket over å vite at disse bildene og romoppdragene er ekte.

«Folk er interessert i de faktiske resultatene, og sier, +Wow, vi gikk faktisk for å se denne asteroiden

Piotr Gajewski sier at skjønnheten i disse store bildene gjør dem til det perfekte akkompagnementet til orkesterverk.

«Føler vi oss plutselig emosjonelle når vi hører en type musikk, eller stolte når vi hører en annen?» han spør. «Det er et stort mysterium, og selvfølgelig er verdensrommet det andre store mysteriet, så de utfyller hverandre veldig godt.»