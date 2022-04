En RTX 3070 på denne Lenovo gaming laptop er et tilbud du ikke kan gå glipp av

Dette Cdiscount-tilbudet er derfor interessert i en Lenovo gaming laptop, et merke som ikke lenger er tilgjengelig i dette markedet, modell Legion 5 15ACH6H. Den viser frem et 15,6″ FHD (1920×1080) LED-bakbelyst IPS-panel. For å vise spill med den beste kvaliteten med denne oppløsningen, tilbyr denne bærbare Lenovo-datamaskinen et veldig sterkt tech-ark under panseret. Vær imidlertid oppmerksom på at den tilbys uten betjening system.

Som nevnt i introduksjonen, kan du spesielt stole på et veldig populært RTX 3070 grafikkort; en 6-kjerners Ryzen 5 5600H-prosessor med en frekvens på opptil 4,2 Ghz og 12 tråder; 16 GB DDR4 3200Mhz RAM og en 512 GB M.2 NVMe SSD En ganske imponerende spesifikasjon som vil kjøre de siste spillene perfekt på 1080p.

Den er også godt utstyrt når det gjelder brukerkomfort med mange teknologier som AMD FreeSync, Low Blue Light og et antirefleksfilter. På kontaktsiden er det fire USB 3.2 Gen 1-porter, to USB-C 3.2 Gen 2-porter, en HDMI-port, en Ethernet-port og en kombinasjons-/hodetelefonkontakt. Den støtter åpenbart Bluetooth 5.1 og WiFi 802.11.

Den lover også lang bruk takket være dets 60 Wh litiumpolymerbatteri med en god maksimal autonomi på syv timer. Alt dette tilbys også i en elegant og kompakt svart design som bare veier 2,4 kg, noe som gjør den ideell for bruk på farten.