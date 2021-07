En rumlende meteor lyser opp Norge; en del av det kan ha landet i nærheten av Oslo

OSLO – En “uvanlig stor meteor” belyste Sør-Norge kort søndag, og skapte en spektakulær visning av lys og lyd mens den rumlet over himmelen, og litt av den kan ha truffet jorden, muligens ikke langt fra hovedstaden Oslo., sa eksperter.

Det var ingen umiddelbare rapporter om skader eller skader.

Rapporter om observasjoner begynte å komme inn rundt klokken 1 og fenomenene ble sett så langt nord som Trondheim.

Et webkamera på Holmestrand, sør for Oslo, fanget en ildkule som falt fra himmelen og ble en lys blits som belyste en marina.

Det norske meteorenettverket analyserte søndag videobilder og andre data for å prøve å identifisere meteorens opprinnelse og destinasjon.

Foreløpige data antydet at en meteor kan ha rammet jorden i et stort skogkledd område, kalt Finnemarka, bare 60 km vest for hovedstaden Oslo, sa nettverket.

“Dette var gal,” sa Morten Bilet fra nettverket, som så og hørte meteoren, til Reuters.

Søndag ettermiddag hadde det ikke blitt funnet rusk og gitt den “krevende” plasseringen, kunne man ta “omtrent 10 år” for å lete etter mulige meteoritter, sa Bilet.

Meteoren reiste med 15-20 km per sekund og lyste opp nattehimmelen i omtrent fem til seks sekunder, sa Bilet. Sommerhimmelen var mørk, og dagene begynte å forkorte etter slutten av juni.

Noen vitner sa også at de følte en sterkere vind, og hendelsen forårsaket også en trykkbølge, sa Bilet.

“Det vi hadde i går kveld var en stor stein som sannsynligvis reiste mellom Mars og Jupiter, som er asteroidebeltet vårt. Og når det ankommer, skaper det et brøl, et lys og en stor følelse mellom oss. [experts] og kanskje noen frykter blant andre, “sa Bilet.

Det var ingen rapporter om skader eller personer som var spesielt redde, sa Bilet og la til at for de nærmeste var det sannsynligvis mer en “uhyggelig” begivenhet.

En meteor som eksploderte over sentrum av Russland nær byen Chelyabinsk i 2013, regnet ildkuler over et stort område og utløste en sjokkbølge som knuste vinduer, ødela bygninger og skadet 1200 mennesker. – Reuters