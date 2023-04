En russisk milliardærs perfekte flukt irriterer Italia: «Det er en ekstrem sannhet»

En internasjonal kontrovers

Ifølge den amerikanske justisen vil Artem Uz, førti, være leder for transport av elektroniske komponenter, som vil tillate Russland å produsere jagerfly, missiler og droner selv etter invasjonen av Ukraina. Dette er grunnen til at USA har utstedt en internasjonal arrestordre mot en kriminell som kan flytte millioner av dollar for å unngå vestlige sanksjoner.

17. oktober 2022 ble russeren arrestert på Malpensa-flyplassen i Milano. Da han ble arrestert, ble han involvert i en merkelig juridisk tvist. USA og Russland krever at han blir utlevert. Moskva begrunner kravet sitt ved å anklage Artem Uz for hvitvasking av penger, uten tvil et påskudd for å prøve å repatriere ham, siden han er sønn av en velstående guvernør i Krasnoyarsk-regionen i Krasnoyarsk, Sibir, som er en venn av president Vladimir Putin.

Historien om en rettslig pasticio

Den 29. november sendte den amerikanske ambassaden et notat til den italienske justisministeren Carlo Nordio der han ba om at Artem Uz forblir i fengsel under utleveringsprosessen for å unngå risikoen for rømming. Tjue dager senere mottok ikke lagmannsretten i Milano dette dokumentet, og fangen var allerede kommet hjem, selvfølgelig med et elektronisk armbånd på ankelen, men med sine to mobiltelefoner og kredittkort i lommen. Artem Uz ringte uten begrensninger i tre måneder, inkludert et dusin personer i Russland.

Kyss fra Russland

21. mars 2023 tillot en ankedomstol i Milano at han ble utlevert til USA. En dag senere kuttet Artem Us av det elektroniske armbåndet sitt. Fire tunge biler venter på ham utenfor huset hans; De tre førte ham til slutt ut av italiensk territorium for å finne politiet. Alarmen ble slått for sent, og da carabinieri kom med en skrikende sirene, kunne de bare se lekkasjen. Den russiske fangens hjem var faktisk ikke permanent overvåket.

Etterforskere mener lekkasjen ble orkestrert av russiske hemmelige tjenester med hjelp fra allierte. For å unngå avlytting av amerikanske fly dro Carr til Serbia eller Tyrkia og tok et fly til Moskva med falske dokumenter. I begynnelsen av april kunngjør Artem Us at han kommer tilbake til Russland. «Jeg har ingen tro på det italienske rettsvesenet» han sa. Noen dager senere la faren hennes, Alexander, ut en videomelding hvor han takket Vladimir Putin.En mann med et stort og sjenerøst hjerte!» Gode ​​kyss fra Russland til amerikanere.

En diplomatisk krise

Siden kunngjøringen om løpeturen har en sibirsk frysning falt på diplomatiske forbindelser mellom Italia og USA. «Dette er et alvorlig faktum, det er motsetninger som må avklares»Georgia Meloney erklærte til journalister som spurte henne om disse hendelsene.Spesielt dommernes avgjørelse om å sende ham i husarrest av mistenkelige grunner og opprettholde denne avgjørelsen når det foreligger en utleveringsbegjæring, som avslører faren for flukt!

Justisdepartementet på sin side retter pekefingeren mot dommere. Italia hevder at de ikke ble informert om rollens betydning, men for amerikanerne var Artem Uszs perfekte flukt ikke bare et resultat av en rekke likegyldighet … etterforskningen pågår.