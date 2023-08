En sammenheng mellom bakteriene som er tilstede i tarmen vår og hastigheten vi eldes med?

De nye funnene tyder på at høyere nivåer av inflammatoriske bakterier er knyttet til akselerert aldring og dårligere fysisk tilstand.

Den menneskelige tarmen er et komplekst økosystem, hjem til milliarder av mikroorganismer som spiller en viktig rolle i å opprettholde helsen vår.

ANNONSE

Nylige funn publisert i tidsskriftet «Developmental Cognitive Neuroscience» har vist at mangfoldet av mikrober i tarmen ikke bare kan påvirke vår fysiske tilstand, men også hvor raskt vi eldes.

«Avsløringer fra et team fra det ungarske universitetet for idrettsvitenskap åpner for nye muligheter for å utnytte kraften til probiotika for å fremme helse og lang levetid»sa professor Zsolt Radak, hovedforfatter av studien.

Sammen med teamet sitt i Budapest undersøkte Radak forholdet mellom mangfoldet av tarmmikrobiom, biologisk alder (vår alder bestemmes av vår generelle helsetilstand, ikke våre leveår) og kondisjon hos 80 fritidsroere.

For formålet med studien gjennomgikk hver deltaker en serie kondisjonsvurderinger og ga en avføringsprøve for å teste for bakterier i tarmen, samt blodprøver for å bestemme deres biologiske alder ved fødselen ved hjelp av epigenetiske markører.

Epigenetiske markører er som brytere i vårt DNA som kan kontrollere om visse gener slås på eller av, og de spiller en avgjørende rolle i å bestemme hvordan cellene våre vokser, fungerer og reagerer på miljøet vårt.

Kvaliteten på cellene våre kan påvirkes av faktorer som vår livsstil, kosthold og eksponering for miljøfaktorer, som til slutt kan påvirke helsen vår og aldring.

Epigenetiske markører lar forskere måle denne cellulære nedgangen, og gir innsikt i våre «epigenetiske klokker» eller «biologiske alder.»

uventede resultater

«Vi fant at inflammatoriske bakterier faktisk fremskynder aldringsprosessen. Hvis du har flere inflammatoriske bakterier, har du avansert aldring.»Zsolt Radak fortalte Euronews Next, og la til at akselererte aldring «betyr at du er eldre enn din kronologiske alder».

Tilsvarende, ved å analysere de spesifikke bakteriene som er tilstede i roernes tarmmikrobiomer, fant forskerne at høyere nivåer av antiinflammatoriske bakterier korrelerte med bedre indikatorer på kondisjon og en langsommere aldringshastighet.

Derimot var tilstedeværelsen av inflammatoriske bakterier assosiert med dårligere ytelse på kondisjonstester.

Idrettsutøverne varierte i alderen 38 til 84 og hadde konkurrert i World Rowing Masters Regatta 2019, en internasjonal rokonkurranse designet spesielt for mesterroere.

ANNONSE

En avgjørende kobling mellom tarmen og aldring

«Resultatene antyder en avgjørende sammenheng mellom tarmbakterier, betennelse, kondisjon og aldringsprosessen, og utfordrer den vanlige antagelsen om at flere bakterier er lik dårlig helse.forklarer professor Zsolt Radak.

Imidlertid var studien ikke i stand til å fastslå en årsak-og-virkning-kobling. Det kan godt være at idrettsutøveres antatt sunnere matvalg har en positiv innvirkning på overfloden av nyttige bakterier i tarmen.

Derimot, «Disse bakteriene er ikke relatert til kronologisk aldring. Jeg synes dette er en veldig interessant observasjon, fordi det betyr at disse bakteriene faktisk er involvert i aldring av DNA-metylering. [vieillissement épigénétique], [et ne sont donc pas] resultatet av aldring [chronologique]»sa Zsolt Radak.

Med andre ord, inflammatoriske bakterier, når de er rikelig, er knyttet til akselerert aldring.

«Jeg tror disse resultatene er viktige fordi vi først må identifisere relasjonene. Så, selvfølgelig, hvis du kan bekrefte det, er neste trinn å endre [traiter] denne typen overflod [de bactéries inflammatoires] og gjør endringer i tarmmikrobiomet som kan bidra til å bremse aldring og føre et sunnere liv.»oppgitt.

ANNONSE

Zsolt Radaks team gjennomfører for tiden en seks måneders oppfølgingsstudie der de modifiserte tarmmikrobiomet til roere, ved hjelp av probiotika, for å vurdere om denne intervensjonen har en direkte innvirkning på biologisk alder.

Resultatene skal publiseres tidlig i 2024.

I mellomtiden jobber de også med en annen studie med 60 olympiske mestere mellom 25 og 102 år, som tar sikte på å utforske virkningen av tidlig fysisk aktivitet på høyt nivå på aldringsprosessen.

«Foreløpige resultater har allerede avslørt at eliteidrettsutøvere har en epigenetisk alder yngre enn deres kronologiske alder»Zsolt Radak fortalte Euronews Next.