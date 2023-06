En side kjører RTL TVI: Her er meldingen Pascal Vrebos sendte etter sitt siste intervju

Hans siste, Pascal Wrebos, tok på seg Elio de Rubo, politikeren han stilte mest spørsmål basert på de mange stillingene han hadde gjennom årene. Den vallonske ministerpresidenten takket journalisten for hans arbeid. «Det er min tur til å takke dere fordi dere virkelig har bidratt til å gi objektiv og ærlig informasjon til våre medborgere. Og så har du bidratt til å bringe demokratiet på en positiv måte og styrke frihetene som er så dyrebare for oss. Så takk, takk Pascal Wrebos«.

Pascal Vrebos delte senere en personlig melding. Her er det: «Så dette er L’Invités 830. og varer i 23 år uten å glemme den 20-årige kontroversen. (Merk: Det tidligere Sunday Politics-programmet ble lansert i 1992). Så takk til alle bak kameraene, på kontorene, med meg siden 1992. Takk til alle som har gitt meg full frihet gjennom årene. Takk til mine 830 gjester, hvorav de fleste dessuten spilte quizspillet bra. Og så, fremfor alt, takk for at du har fulgt meg med stor lojalitet i over 30 år. Jeg kysser deg, tross alt, dette er det viktigste, ha det bra«.

Hans farvel ble akkompagnert av en rekke høydepunkter fra showene og intervjuene som Pascal Vrebos har vært vert for gjennom årene. Journalisten ble senere hyllet av mannskapet sitt og overrakt praktfulle buketter.