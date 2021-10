En sjelden prototype av Apples VideoPad er ute på auksjon

Bonhams-huset i Los Angeles selger en sjelden prototype VideoPad2, En slags etterfølger til Newton Messagepad utstyrt med to skjermer.

Den manglende Apple VideoPad 2-prototypen vil bli auksjonert bort i november som en del av en auksjon over vitenskapelig og teknologisk historie. Videobåndet vil bli auksjonert bort sammen med andre Apple-prototyper og Steve Jobs-monumenter. Verdien er estimert til $ 8.000 til $ 12.000.

Utviklet med videopad 1 og 3 mellom 1993 og 1995 (to eksempler vist for publikum), er denne enkeltprototypen PDA fortsatt i live som Apples neste forsøk etter Newton-meldingsblokken. I motsetning til Newton Message Pad, inkluderer den sammenleggbare skjermen et innebygd kamera for videokonferanser.

Selv om det ble designet for å gå foran det, ble det avviklet med Newton OS etter at Jobs kom tilbake til selskapet i 1997. Dette skjedde etter at Jobs innså at teknologien ennå ikke var tilstrekkelig for en positiv brukeropplevelse, ifølge Bonhams. . Denne VideoPad 2 ble reddet opp av vannet i 1999 av en Apple-ansatt.

Enheten ble laget av konseptmalerier av tidligere administrerende direktør John Scully. Dette designet har aldri blitt offentliggjort, men det tok et nettbrett veldig raskt, og hvis du ser nøye etter kan du se likhetene mellom det og populære enheter som iPhone og iPad.

Andre Apple-enheter som auksjoneres inkluderer den originale Apple II personlige datamaskinen og prototyper som Apple Macintosh, Apple EMate 300 og førstegenerasjons iPad, samt et håndskrevet brev signert av Jobs til hans barndoms beste venn. USD 200 000 og USD 300 000.