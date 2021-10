En sjokkerende kamp i Norge tirsdag, som skal «spilles på midtbanen» for Red Flames.

Med seieren over Kosovo (7-0) 21. oktober utnyttet Red Flames nordmennenes (0-0 i Polen) avdeling til å toppe sin gruppe med 7 enheter etter tre kamper. I likhet med Norge har den en stor kundebase, nummer 12 i verden (19. plass for Belgia).

Det viser om kampen i Oslo tirsdag er viktig. Polen 3. (5 poeng), Albania 4. (4 poeng), Kosovo 5. (1 pt) og Armenia 6. og sist (0 pt).

– Vi vet hvorfor vi kommer, og vi vil gjøre alt vi kan for å signere en god avgjørelse, sa Eves Chernels til det belgiske konføderasjonen i Oslo mandag. «Det første målet er å score tre poeng. La oss også se hvordan konkurransen går, men seieren blir fantastisk. Vi må ikke glemme at midtbanen er et godt lag med spillere i verdensklasse. Dette spillet vil sannsynligvis bli spilt. Men vi har muligheter. Alle jobber med oss, det nye er at vi nærmer oss med den hensikt å vinne denne konkurransen. “

Norges Fotballforbund anslår at kampen vil finne sted foran over 6000 tilskuere.

– Det blir en tøff kamp, ​​sa den norske trener Martin Sjøgren til sin forbunds hjemmeside. “Belgierne delte 1-1 mot Polen og oss 0-0. I april vant vi 0-2 i Belgia. Vi vet at vi har en større sjanse til å vinne hvis vi kan spille bedre, men det avhenger også av oss. “Selv om det er fortsatt tidlig, det blir veldig viktig å vinne. Jeg vil ta tre poeng for å gi god inspirasjon for fremtiden.”

Bare vinneren av gruppen vil kvalifisere seg direkte til siste etappe. Toeren i gruppen skal etter planen spille i sluttspillet i oktober 2022.

VM 2023 vil samle 32 lag (i stedet for 24) for første gang – inkludert 11 eller 12 europeiske nasjoner – fra 20. juli til 20. august i Australia og New Zealand.

Hvis Belgia spiller EM-finalen i 2017 og spiller i England i 2022 (trekningen finner sted i Manchester på torsdag), vil Red Flames aldri spille i VM-finalen. Sveits slo Belgia i sluttspillsrunden for verdensmesterskapet i 2019.