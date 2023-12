En «sjokolade AP» for Travis Scott, Cactus Jack og Audemars Piguet

I New York presenterte Audemars Piguet og den berømte amerikanske rapperen ikke bare et Royal Oak Perpetual Calendar-skjelett «Cactus Jack», men også en kapselsamling i fargene til Le Brassus-produksjonen.

Store presenninger skjuler vinduet på Manhattans 57th Street som om det var under bygging, mens NYPD ser rundt det og holder fansen på avstand. Travis Scott er ikke hvem som helst: bare ryktet om hans tilstedeværelse kan være nok til å flytte folkemengder. Det var mye i New York 30. november: Cactus Jack, merket hans, hacket bokstavelig talt Audemars Piguet-butikken i New York, lenge nok til å presentere et nytt samarbeid. En klokke ? Spesielt, men ikke bare. François-Henry Bennahmias og Travis Scott gikk mye lenger: hele butikken ble tømt for å vise bare én klokke i begrenset opplag, fra verkstedene til Le Brassus-fabrikken: et begrenset opplag av Royal Oak Quantième Perpetual Skeleton «Cactus Jack».

En sjokoladefarget Royal Oak. Audemars Piguet



Laget for første gang i brun keramikk, kombinerer dette kunsten å lage ur og den ukonvensjonelle ånden til kunstnerens merke. «Jeg nærmet meg dette samarbeidet på samme måte som jeg sampler eller lager et beat, forklarer Travis Scott. Inspirert av klassikerne og introduserer innovasjon. Jeg er veldig spent på resultatet, det første for den ikoniske Royal Oak. At dette er min venn François sitt siste prosjekt som administrerende direktør i Audemars Piguet, gjør det enda mer episk: vi avslutter med en sprø lansering…»

Et stilskifte, siden det hele startet i New York med Jay Z i 2005. På en måte er det en epoke som går mot slutten for François Henry Bennahmias.

En stor eksepsjonell komplikasjon. Judikael Hirel



Hvorfor brun keramikk for «The chocolate AP», som Travis Scott kaller det på sitt siste album? Dette er Cactus Jacks signaturfarge. Det tok tre år før dette samarbeidet ble en realitet. «Det jeg liker best med dette stykket er møtet mellom denne komplikasjonen som har eksistert i århundrer og gatekulturen til Travis Scott, betror Anne-Gaëlle Quinet, direktør for AP Complications-avdelingen. De er to verdener som møtes. Vi var på utkikk etter den perfekte balansen mellom AP-siden og Travis Scott-toppen. »

Et stykke som lyser i mørket. Judikael Hirel



Denne brune keramikken finnes i hele 41 mm diameter og 9,9 mm tykke vesken, samt tappene på armbåndet. I tillegg til de sekskantede hvitt gullskruene, avslører safirskiven det skjelettiserte urverket Caliber 5135. Dette urverket er en evigvarende kalender med indikasjon på uke, dag, dato, astronomisk måne, måned, skuddår, timer og minutter. Audemars Piguet valgte type komplikasjon. «Dette er første gang vi produserer brun keramikk, spesifiserer Anne-Gaëlle Quinet. Vi ønsket virkelig at denne klokken skulle ha et moderne utseende. Du har her en praktfull klokke, rik på detaljer, med den håndskrevne typografien til indeksene, indikatorene. Ultrafiolett belysning lar forskjellige farger vises i mørket, blått for emojiene med sydd munn, mens kalenderindikasjonene lyser grønt. Det er også lekre detaljer etset inn i den oscillerende vekten. »

Håndskrevne fonter på skiven. Audemars Piguet



Oscillerende vekt preget i rosa gull. Audemars Piguet



På selve skiven til denne begrensede utgaven på 200 stykker (priset til CHF 178 000 ekskl. mva), vises Cactus Jack-grafikken nesten overalt. Dermed ble typografien til kalenderangivelsene og ukekalenderen spesielt utviklet av Audemars Piguets designteam basert på modellen designet av Travis Scott. Dagskranken tar form av merkelogoen. Fremfor alt er månefasen ved 6-tiden erstattet av et smilefjes med påsydd munn, emblemet til Cactus Jack. Gjennom safirkrystall-dekselet er den slåtte 22 karat gjennombrutte, oscillerende vekten i rosa gull dekorert med sateng-ferdige overflater og polerte rammer, samt «Audemars Piguet» og «Cactus Jack»-signaturene. Cactus Jack-logoen vises også i midten av deigen. Hvis AP valgte den eksklusive, høytflyvende komplikasjonen, bestemte Travis Scott designet.