En skandale kostet administrerende direktør i en brasiliansk milliardærbank jobben sin, men den kontrollerte ham ikke

Andre Esteves tar viktige avgjørelser for BTG Pactual

Esteves overvåker BTG-presset til detaljbank

Esteves har ingen planer om en offisiell BTG-lederrolle

SAO PAULO / NEW YORK, 19. juli (Reuters) – Tjuetre dager i et fengsel i Rio de Janeiro og fratatt stillingen som administrerende direktør var nok til å få milliardærbankmannen Andre Estevez til å vurdere å forlate Brasil og investeringsbanken BTG Pactual. var etablert.

Seks år senere fortalte fire kilder med direkte kjennskap til situasjonen til Reuters at Esteves, hvis eierandel i banken er på rundt 40 milliarder riyaler (7,89 milliarder dollar), er nær å komme tilbake.

Langt fra å trekke seg sa kilder at Estevez i økende grad har kontroll over viktige avgjørelser i banken, selv om han ikke har en formell lederrolle der, etter å ha dannet offentlig eid BTG etter Goldman Sachs Group Inc (GS.N) i sine dager som et privat partnerskap.

Esteves ‘vekkelse fikk damp etter at han først ble frikjent i en “bilvask” korrupsjonsetterforskning i Brasil i juli 2018. Han har nå lagt de fleste av sine andre juridiske problemer bak seg, og han kan snart få endelige myndighetsgodkjenninger for å gjenoppbygge sin kontrollerende eierandel. i BTG.

De siste to årene siden brasilianske tilsynsmyndigheter tillot ham å bli med i en gruppe partnere kjent som “G7”, som eier en majoritetsandel i BTG, men skiller seg fra styret, har Esteves overvåket presset til detaljbank og ledet forhandlinger om to oppkjøp, sa kildene, og jobbet direkte med klienter på første offentlige tilbud og andre avtaler.

Kildene sa at avgangen til noen av bankens partnere, inkludert tidligere konsernsjef Marcelo Clem, skyldtes deres motstand mot hans retur eller deres misnøye med hans strategiske innsats.

Clem, som dro i desember 2018 for å opprette sin egen nettbank, nektet å kommentere omstendighetene ved hans exit.

Mens bankens aksjer har steget 130% de siste to årene, sier noen fagpersoner innen eierstyring og selskapsledelse at Esteves kontroll over strategiske beslutninger som aksjonær uten noen lederrolle er bekymringsfull. De sa at det reflekterte dårlig i bankens styre, så vel som generelle standarder i Latin-Amerikas største økonomi.

Francisco Reyes Villamisar, en ekspert på selskapsrett i Latin-Amerika og gjesteprofessor ved University of Fribourg i Sveits, sa at styret burde stille spørsmål om Esteves rolle i banken. “De blir tolerante overfor denne typen oppførsel, og da går ting galt,” sa Villamisar.

BTGs styre har kommet under press. Forhandlere ISS og Glass Lewis anbefalte i april å stemme mot noen styremedlemmer og si at styret hadde færre uavhengige styremedlemmer enn selskapet hevdet. En storaksjonær, Norges Bank, har fulgt rådene og stemt mot noen av kandidatene de siste årene og hevdet manglende uavhengighet.

BTG har forsvart ordningene for eierstyring og selskapsledelse. “Omtrent 70% av selskapet eies av dets administrerende partnere, noe som gir enestående langsiktig interessetilpasning med aksjonærene,” sa selskapet. Banken avviste konkurrerende fullmaktsrådgivningsfirmaer og sa at den hadde fire uavhengige styremedlemmer i styret.

En person som er kjent med tankegangen, sa at Esteves også føler seg komfortabel med å ta kontroll fordi han eier omtrent 25% av BTGs totale kapital, og som hovedaksjonær regulert av Central Bank of Brazil, kan han holdes ansvarlig hvis noe går galt.

Personen la til at han ikke hadde noen planer om å påta seg en formell lederrolle eller bli bankpresident fordi “alle” kjenner ham som ansvarlig, inkludert de offentlige BTG-investorene.

Den amerikanske sentralbanken godkjente nylig Esteves ‘anmodning om å gjenvinne en kontrollerende eierandel, mens Brasils sentralbank ble enig i slutten av 2019. Den siste delen av puslespillet, Den europeiske sentralbankens godkjennelse for å tillate Esteves å gjenvinne sin 61,55% stemmerett i gruppen, to kilder nær gruppen sa. Gruppen av syv kan komme om noen uker.

Den europeiske sentralbanken og Federal Reserve nektet å kommentere.

(For en uttalelse om eiendelene til BTG, klikk https://datawrapper.dwcdn.net/gYEE5/4/)

‘heksejakt’

Esteves har fortalt venner og klienter at arrestasjonen hans i 2015 var “latterlig” og en del av en “heksejakt”, basert på en politikers falske påstander. Tidligere kongressmedlem Delicio Amaral beskyldte bankmannen for å tilby å betale vitner i ettervask av bilvask for å hindre dem i å inngå bøteavtaler. Amaral trakk senere uttalelsen og innrømmet at han ikke var sikker på noe tilbud fra Esteves om å betale vitner, og sa at han nettopp hadde “hørt” om det.

BTG-aksjene falt 21% dagen for arrestasjonen og utvidet tapene til nesten 50% i den første måneden som fulgte. I møte med en likviditetsproblem tok BTG opp et lån fra det brasilianske innskuddsforsikringsselskapet og solgte eiendelene.

Banken samlet til slutt opp nok kontanter til å foreta innbetalinger fra investorer, som klatret for å innløse innskuddene. Det tilbakebetalte også lånene tidlig fra innskuddsforsikringsfondet.

Den 53 år gamle Carioca, som innbyggerne i Rio er kjent for, tilbrakte de første fire månedene etter løslatelsen fra fengsel i husarrest.

To kilder sa at tilbaketuren til mannen som ble med i Banco Pactual som lærling i 1989 ble møtt med motstand av tidligere styreleder Percio Arida og andre partnere som er bekymret for den potensielle innvirkningen på bankens omdømme.

Arida, som forlot banken i 2017, nektet å kommentere.

Marcelo Clem, en BTG-partner med den nest største eierandelen som ble co-CEO etter pågripelsen, og som ønsket å opprette en fullservice digital detaljhandelbank, kolliderte med Esteves om strategi, ifølge to kilder.

Esteves ønsket å starte en digital megler for å fremme bankens eksisterende formuesforvaltningsvirksomhet. Da co-CEO Roberto Slotti gikk på sidene med ham, trakk Calm seg.

Estevez mener det er normalt at noen partnere forlater banken, ifølge personen som er kjent med hans tenkning.

Eiere liker turen

To kilder sa at Esteves nå er til stede på de fleste møtene om BTGs bankstrategi for detaljhandel, med eller uten Slotty, og har ledet kampanjer for to av BTGs aksjetilbud.

Til slutt fortalte han investorer at han håpet å nesten tredoble finansieringen som BTG mottar fra detaljhandel, til 40%, sa en av kildene.

For å motvirke de store brasilianske detaljbankene, ønsker Esteves å målrette en egen demografi gjennom Banco Pan-enheten (BPAN4.SA) ved å tilby lavinntektskunder som søker kreditt og BTG +, sin digitale bankarm, som betjener høyinntekt og konkurransedyktig Mer. direkte med konkurrenter som Itau Unibanco (ITUB4.SA), ifølge en person som er kjent med hans tenkning.

Hvis det trenger mer penger for å finansiere detaljhandelsutvidelsen, vil Esteves heller by på en andel i BTGs mor enn å bli børsnotert med sin digitale bank, til tross for høye rangeringer fra sine digitale kolleger.

Estevez selv er ikke mistenksom overfor sin rolle, og tre kilder sa at han sammenligner seg spesielt med grunnleggere og eiere av andre brasilianske selskaper, inkludert avdøde Josef Safra fra Bank Safra, og hevdet at det å være i en kontrollposisjon var bra for BTG.

“Å få eieren til å definere strategien er en klar fordel,” sa han til kollegaene under et møte i september.

(dollar = 5,0706 riyal)

Ytterligere rapportering av Tatiana Bautzer og Carolina Mandel i Sao Paulo og Jessica Di Napoli i New York; Klipp av Christian Plumb, Alexander Smith og Edward Tobin

