En skuffende kveld, men likevel positiv for den belgiske koeffisienten

Hvis Antwerpen ikke virkelig klarer å bli slått av FC Barcelona (5-0), kan lag i mindre konkurranser ha mer. Brugge? Han dominerte kampen fullstendig, og unngikk Besiktas» sene utligning. Genk? Uavgjort mot den siste finalisten er ikke et dårlig resultat, men vanskeligheten til laget hans presser ham til å gjøre det bedre og legge overtid kan endre alt i sluttstillingen. Samling? Overfor et lite imponerende Toulouse-lag kunne Brussel-klubben enkelt vunnet ved å gi en bedre prestasjon. Gent? Løpet var i hans hender og Kuypers krasjet mot stanga i sluttminuttene.

Uten seier denne uken drar det belgiske mesterskapet, åttende i UEFA-koeffisientenrangeringen, fordel av fem representanter i gruppene for å score flere poeng enn sine direkte rivaler på rangeringen sammenlignet med 0,666 poeng for Portugal (7. plass). ), 0,400 (11.) for Skottland og 0,600 (11.) for Østerrike. Allerede før disse møtene er sesongavslutningen for mesterskapet vårt allerede hevet over tvil: Belgia vil være blant topp 10 på slutten av denne sesongen, noe som gir sin mester et sammenleggbart sete direkte til Champions League-gruppene. .

Hvis faren ikke er umiddelbar, er det tyrkiske mesterskapet, niende på rangeringen, absolutt den største trusselen på kort sikt. Takket være Besiktas» trekning oppnådde Tyrkia 1000 poeng denne uken og spiller allerede mot Belgia bedre enn for to, tre og fire år siden. Vårt mesterskap kan fortsatt bruke sine to ekstra representanter til å utvide gapet.