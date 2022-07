En slektning av Florent Bagni ga en oppmuntrende melding om sangeren

Det er nesten to måneder siden jeg hørte fra Florent Bagni, som ble diagnostisert med lungekreft.

Den 25. januar Florent Bagni Han kom med den sjokkerende kunngjøringen på sin Instagram-konto. I en video forklarer tolken av «Knowing how to love» kampen mot lungekreft.

Hvis sangeren ble tvunget til å kansellere fremtidige konsertdatoer, hindret ikke kampen hans ham fra å delta i forskjellige TV-serier som «The Voice» på TF1. En historisk trener for programmet, han hadde bekreftet sin rolle til slutten av sesongen og løftet trofeet sammen med sin lille protesje Noor.







Etter det bestemte den 60 år gamle artisten seg for å trekke seg fra det offentlige liv, noe han annonserte igjen på Instagram.

Men i dag, da vi ikke har fått noen nyheter fra sangeren på nesten to måneder, tok en av hans slektninger til Her-spalten for å berolige fansen. «Florent har viljestyrke,» sier han. «Han føler seg bedre, han har gått opp i vekt og effekten av cellegift har forsvunnet. Han tillater et sosialt liv igjen.»

I følge denne kilden tilbrakte Florent Bagni mesteparten av juni med å slappe av på eiendommen sin i Portugal. I begynnelsen av juli dro han tilbake til Paris for å ta noen eksamener. «Hvis alt går bra, vil han reise på ferie i sommer. Uansett er han optimistisk fordi han virkelig kommer tilbake i form og føler seg bra. Fingrene krysset!