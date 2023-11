En slik interessant rabatt på Philips OneBlade Razor? Bare Amazon kan gjøre det

Med Amazon vil du elske barbering. Faktisk tilbyr nettstedet 33 % rabatt på Philips OneBlade. Takk for Black Friday.

Du kan ta vare på deg selv for mindre med Amazon. Forhandlernettstedet tilbyr deg Philips OneBlade barberhøvel. Den er vurdert til 4,6/5 og koster mindre enn 41 euro. En stor ting du ikke bør gå glipp av… denne barberhøvelen er kompakt og kommer med et deksel. Du kan enkelt bære den når du reiser. I tillegg er den vanntett, slik at du kan bruke den i dusjen.

🛒 Dra nytte av Philips OneBlade Razor-kampanjen

Philips OneBlade-barbermaskinen har en unik dobbel beskyttelsesteknologi. Belegget kombinert med de avrundede tuppene gir deg bedre glid. Barbering har aldri vært enklere! Den raske bevegelsen av bladet lar deg kutte hvilken som helst lengde på håret. Den kommer med en hudbeskytter som er veldig skånsom mot huden din. Til slutt lar dens 5-i-1 justerbare kammen deg klippe håret lengre og tykkere.

Med Philips OneBlable vil du alltid ha en ren barbering

Bruk alltid de riktige verktøyene for å unngå synd. Du finner Philips OneBlade Razor på Amazon for €40,21 i stedet for €59,99. Dette er et vinnertilbud…

Hvis du vil maksimere besparelsene dine på kjøpene dine, skaff deg Amazon Prime reflex! Takket være dette lojalitetsprogrammet vil du dra nytte av gratis prioritert levering. Du vil motta barberhøvelen din hjemme innen én virkedag, uten fraktkostnader.

Ved å bli medlem kan du se tusenvis av filmer og serier med Prime Video. Abonnementet inkluderer Prime Gaming, som gir deg spill og nedlastbart innhold hver måned.

Hvis du liker å lese, er Prime Reading og dets hundrevis av titler tilgjengelig på Kindle. Amazon Prime tilbyr flash-salg med prioritert tilgang og en invitasjon til å delta på Prime Day.

Finn ut hva som tilbys på Philips OneBlade barberhøvel ved å klikke her

Prisene som er angitt er kun for informasjonsformål og kan endres. BFMTV-redaksjonen deltok ikke i produksjonen av dette innholdet. BFMTV kan bli kompensert når en av våre lesere foretar et kjøp gjennom lenkene i denne artikkelen.