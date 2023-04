En slutt på spenningen om Dries Mertens» fremtid i Türkiye

For 12 måneder siden var Dries Mertens i en blindgate med ledelsen i Napoli for å prøve å utvide hans vakre og lange eventyr i Napoli, som ble hans hjem. Et år senere befinner Louvainisten seg i en mer komfortabel situasjon i Tyrkia. Avtalen han signerte med Galatasaray var for én sesong, men den inkluderte en opsjon på et andre år.

Den røde djevelen, som fyller 36 år 6. mai, måtte bevise sin pålitelighet for å utøve denne muligheten. Klubben gikk automatisk med på forlengelsen på den eneste betingelsen at han spiller 25 kamper. Det er gjort siden hans periode på fredag ​​i en storseier mot Kayserispor (6-0). Dries Mertens, som scoret 6 mål og ga 3 assists til sin tyrkiske klubb, kan nå utnytte denne slutten av sesongen, som vil ende med karrierens første ligatittel. Takket være den nåværende rekken på 15 seire på 16 kamper, dominerer Galatasaray (66 poeng) Fenerbahce (60) åtte dager før slutten av Superligaen. Hvorvidt han bestemmer seg for å innfri denne andreårsavtalen gjenstår å se. Sammen med partneren sin og den lille gutten Ciro nyter hun sitt nye liv i Istanbul.