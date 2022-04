En smarttelefon laget for selfies

I påvente av ankomsten av Fold, den sammenleggbare smarttelefonen lansert i Kina, har den kinesiske produsenten Vivo lansert sin V23 5G-modell i Frankrike. En smarttelefon som vil glede selfie-elskere fremfor alt annet.

Vivo, den største smarttelefonprodusenten i Kina og den femte største i verden, fortsetter sin beroligende aktivitet. Etter den vellykkede V21 5G (les videre Vår innkjøpsguide), Kineserne har offisielt introdusert V23 5G i Frankrike, en mellommodell som vil tilfredsstille de som elsker design og selvportretter (forstå, selfies). For det viser Vivo den originale karakteren.

© Vivo

For selfie-galninger

Frontkameraet er ofte det svake punktet for smarttelefoner. Vivo forstår imidlertid appellen til unge mennesker og selfies på sosiale nettverk. Kineserne har også utstyrt sin V23 med seriøse argumenter for de som liker denne typen bilder. Enheten bygger inn to fotosensorer på toppen av skjermen, omtrent 2 cm brede. Den første gir en definisjon på 50 megapiksler. Frontmodulen er ganske uvanlig i størrelse og blir ofte sett på som hovedsensoren på baksiden av smarttelefoner. Den andre gruppen er en 8 megapikselmodul med ultravidvinkeloptikk for å ta bilder. Denne pakken er i stand til å ta opp 4K-videoer med 60 bilder per sekund. Men mest av alt har Vivo to LED-blink på hver side, noe som gjør skjermen så lyssterk som mulig. V21 er et eksisterende konsept i 5G, men kineserne presser det til et klimaks. Det er faktisk mulig å endre fargetemperaturen som skapes av disse blinkene for å få varmere toner, enten ved å trekke mot gult, eller ved å trekke mot kjøligere, blått. Nok til å lage originale selfies uavhengig av lysforhold.

© Vivo

Et fotosyntetisk belegg

Hvis alle smarttelefoner ser like ut fra forsiden, kan det være litt morsomt for produsenter å skille seg ut ved å dedikere det meste av overflaten som er tilgjengelig på skjermen. På dette feltet er Vivo ikke mindre fantasifull. Baksiden av den sandblåste gullmodellen har en finish som er en meget vellykket lyseblå fra en gylden tone som endrer farge når den utsettes for ultrafiolette stråler (solstråler). For moro skyld, og hvis du har en liten UV-lampe, kan du stensilere formene på baksiden av smarttelefonen. Vel, levetiden deres er veldig kort (ca. 5 minutter), men som et resultat er det ikke mindre morsomt å imponere galleriet. Vivo tilbyr sin v23 i en annen versjon kalt Starry Black, som ikke drar nytte av dette skadedyret.

Et solid teknisk papir

Mesterselfies og originalt design er ikke nok til å gjøre V23 til en bedre smarttelefon. Under panseret er det ingen eiendeler på enheten. Den har en MediateK Dimensity 920-prosessor, som støttes av 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass. Merk at enheten kan ta opptil 4 GB virtuell RAM fra lagringsplassen om nødvendig. Det er nok å kjøre en god del apper samtidig uten å føles treg. På forsiden tilbyr Vivo en 6,44-tommers Oled Full HD +-skjerm med en 90Hz oppgraderingshastighet. Til slutt har fotoenheten tre sensorer: 64 megapiksler vidvinkel, ultra-8 megapiksler vidvinkel og 2 megapiksler makromodul. Til slutt, på den autonome siden, er V23 avhengig av et 4200 mAh-batteri som er kompatibelt med produsentens 44 W FastCharge-system. For abonnenter som ikke har trådløs lading, veldig dårlig.

© Vivo

Hva er prisen på Vivo 23 5G?

Vivo V23 5G vil være tilgjengelig i to versjoner fra og med 15. april. De er forskjellige i belegg som brukes: Sparkling Gold (som skifter farge avhengig av solen) og Starry Black. Den selges for 9 529. For denne prisen tilbyr produsenten en systemoppdatering på minst to år android (Den kommer med Android 12 og Funtouch OS internt programvareoverlegg) og treårige sikkerhetsoppdateringer. De mest utålmodige kan allerede komme tilbake Fnac Tilgjengelig for 655 euro.