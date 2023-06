En snuoperasjon hos Union Saint-Guillois: Karel Gerrards er ikke lenger trener for Brussel-klubben

«Det ble deretter gjennomført en sesonganalyse mellom ledelsen og Karel. Fagforbundet tilbød Karel en ny kontrakt, men det ble ikke oppnådd enighet mellom de to partene. Til tross for gjeldende kontrakt anså ikke forbundet det tilstrekkelig å videreføre dette engasjementet. . Samarbeid», nevner RUSG på sin hjemmeside.

Karel Gerrards (41) kom til Unionen i 2019 som assistent, og ble kåret til T1 tidligere denne sesongen etter Felice Mazzus avgang til Anderlecht.

Under kommando av den tidligere Røde Djevelen nådde Brussel-mennene kvartfinalen i Europa League, semifinalen i den belgiske cupen og kjempet om tittelen til slutten. På den siste dagen av sluttspillet endte til slutt de nesten mestere Union på 3. plass, Antwerpen ble kronet til mester og Genk endte på 2. plass.

«Det er uheldig at et godt fireårig samarbeid har kommet til slutten. Jeg er stolt over resultatene vi har oppnådd i Belgia og i Europa. Jeg vil takke klubben for alle mulighetene de har gitt meg, og Jeg ønsker deg suksess i fremtiden.»sier Karel Gerards, som sitert i Unionens pressemelding.