En spansk kvinne blir et symbol på kampen for likestilling etter å ha mottatt kompensasjon for 25 års husarbeid.

Ivana Morales har vunnet en rettskamp i Spania. I en alder av 48 mottok denne andalusieren 204 000 euro i kompensasjon fra sin eksmann, i 25 år viet hun utelukkende til hjemmet sitt.

På slutten av ekteskapet forlater Ivana studiene og blir hjemmeværende mor mens mannen hennes forfølger en vellykket karriere. Han tjener raskt penger, åpner flere idrettshaller og investerer i en gård. Mens hun rusler langs stranden i Torre del Mar, der hun bor, forteller Ivana oss om det året med ofring. «Det var veldig vanskelig for meg. Jeg var hjemme. Jeg lagde mat og gjorde husarbeid. Jeg tok med jentene til skolen og til legen. Jeg tok meg fullstendig av dem. Mannen min gjorde ingenting.«

Denne kvinnen beskriver år med ensomhet og økonomisk avhengighet. «Jeg måtte hele tiden trygle ham om å kjøpe dagligvarer eller betale for jentenes aktiviteter. Jeg fikk jobbe som frivillig på treningssenteret til min eksmann«, forteller hun.

I 2020 ble paret skilt. Ivana gifter seg under delingen av eiendomsrettsregimet, og sitter igjen med nesten ingenting. Hun bestemmer seg for å kjempe for at alle disse årene med husarbeid skal bli anerkjent. Rettferdighet er gitt ham etter en lang prosess. Eksmannen hennes skylder henne 204 000 euro, tilsvarende 25 års minstelønn for usynlig, men veldig reelt arbeid. «Dette er en kjempeseier for meg og alle jentene!«, erklærer Ivana seier.»Det er en anerkjennelse av vårt usynlige arbeid. Vi var i skyggen, og nå kaster de «ole» på oss, som vi sier i Andalucia. For noen år siden ville dette resultatet vært utenkelig!«