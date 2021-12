En spansk tømmerhogger prøvde å stjele trær i Frankrike

Et spansk skap dukket opp i Fox Criminal Court tirsdag etter at 21 skadde eiere klaget over at de ulovlig hadde hugget ned hundrevis av trær i en landsby i Pyreneene. Hundre år gamle eiketrær og mer enn 300 graner eller graner ble felt ulovlig i november og februar 2021 i Perles-et-Castelet, nær Sky Resort Axe, 600 til 2000 meter over havet. -3 domener.

De stjålne trærne ble senere ført til Spania. Advokaten krevde 24 måneders fengsel mot forretningsføreren, 12 betingede dommer, en bot på 25.000 euro (og 200.000 mot selskapet), forbud mot all skogbruksvirksomhet i Frankrike og erstatning til ofrene. “Plyndring av Ariz-skogen. Den hundre år gamle eiken, i en manns liv, kan ikke endres,” fordømte han.

Dommen ble utsatt til 15. februar.

Tømmerhoggeren vurderte ikke

Ved roret erkjente 46 år gamle Manuel Batista, sjefen for Lerida-baserte Exploitations Forests Batista, «feil» og forårsaket skade på underleverandører eller ansatte som misforsto instruksjonene hans. Ifølge aktor var tiltalte «straffansvarlig for handlingene til sine ansatte eller sine underleverandører». Det drives etter en engangsprosess som inkluderer «hvis de melder seg, vil det tre i kraft selv om eierne betaler erstatning senere».

Spanske gründere sier at de har utnyttet felte trær i Frankrike siden 2009, og signerte kontrakter med skogeiere før de solgte dem videre til tømmer i Spania. Advokaten hans provoserte hans velvilje og argumenterte for løslatelse.

I tillegg til å svare på rettsstevning og fungere som skogdirektør i Frankrike, ble tiltalte utestengt fra å reise til Ariège og satt under rettslig tilsyn i august. Selskapet hans ble forvirret av geolokaliseringen til en lastebil.