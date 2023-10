En spennende ny trailer (+ video)

Etter den appetittvekkende første videoen ble «Ferrari» avslørt videre i en trailer fylt med attraktive bilder (se nedenfor).

«Ferrari»: Hva handler filmen om?

Det er planlagt utgivelse 25. desember i USA Ny film Fra regissøren Michael Mann Fokuserer på en av de mørkeste periodeneEnzo Ferrari Med strukturen til Scuderias engasjement Mille Miglia Siden 1957.

På den tiden var Kommentator tverrstang Mange skuespill. Fra og med tapet av en sønn, Alfredo sa DinoHan døde av sykdom i 1956.

Økonomisk står det italienske merket, som ikke er en kraftig produsent i dag, overfor vanskeligheter.betydelige vanskeligheter.

Når det gjelder spillaspektet, er det angitt Mange forferdelige ulykker ta bort Alfonso de PortagoDette satte en stopper for Puranas Tusen miglia, Og Eugenio CastellottiI individuelle eksperimenter.

«Mange ganger har jeg tenkt at denne filmen ikke kan lages.»Mann kunngjorde til våre kolleger i Frist Hollywood. «Så ville jeg gå tilbake og lese manuset på nytt. Uansett magi og sjarm filmen hadde presentert seg igjen. Jeg var fullt ut forpliktet til prosjektet.»

Imponerende rollebesetning

Bortsett fra en grunnleggende En solid sceneLEn av Ferraris største eiendeler klamrer seg til ham støping. å starte Adam sjåfør som låner sine trekk til den legendariske italieneren.

Han ble berømt gjennom rollen som Kylo Ren I den tredje trilogien Stjerne krigenSjåføren identifiserte seg senere som en De mest talentfulle skuespillerne i sin generasjon, akkumuleres BlockbustersDramaer og lysfilmer med samme mestring.

Andre emner inkluderer Jack O’Connell Og Patrick Dempseyi rollene som henholdsvis piloter Peter Collins og Piero Tarafi, Engasjert ved rattet til glitrende Ferrarier på veiene Mille Miglia.

De Kvinnelige karakterer Forlater ikke skjermen Penelope Cruz. Den spanske skuespilleren camper der Laura Ferrari, Kone og mor til den savnede sønnen Dino.

En av filmens historiebuer Det er også en årsak Oppdagelse av et skjult forhold Han spilte her mellom Enzo og en annen kvinne, Lina Lardy Shailene Woodley, som fødte en annen sønn, Piero Lardi. Det var først etter Lauras død i 1978 at det ville bli anerkjent av Enzo.

«Ferrari» forventet 25. desember 2023 i USA. I Frankrike vil den slippes live på plattformen Amazon Prime-videoer På en ennå ikke kunngjort dato

