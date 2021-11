En spiller kaster sin egen keeper i bakken og blir utvist / Norge / Viking FK / SOFOOT.com

Ekte villmenn, disse vikingene.

Viking FK (ja ja) vant denne søndagen (2-3) på plenen til Christiansund og sikret seg tredjeplassen i Norgesmesterskapet. Hvis du ikke har noe imot, vet at minst én fullstendig surrealistisk begivenhet er verdt å se denne kampen. På slutten av kampen kastet tilskuerens midtforsvarer, David Brecalo, en bolt over hjørnet da lokalbefolkningen skulle ta en corner. Den slovenske spilleren, ut av hengslene, dyttet keeperen Patrik Gunarrsson voldsomt i bakken som han kranglet med av ukjent grunn.



Hva skjer i Viking?! Bregallo slo sin egen keeper og ble utvist på overtid. Utrolig utsikt over egget! pic.twitter.com/MdyvGQIHfv – Eurosport Norge (uroEurosportNorge) 28. november 2021

Ikke en eller to, dommeren kom og ga Bregalto rødt kort. Spilleren vil ikke bli sint og må roe ned flere lag før han forlater banen. Spesielt den ubeskrivelige scenen da Vikings ledet 2-1 til 88e Seier på slutten av et utrolig skudd bare minutter før du scoret to mål på 5 minutter.

Vi så det bedre som en teknikk for å spare tid.

AL