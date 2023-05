En spiller på utlån fra Standard kommer ikke tilbake til Skelesin

Hvis Ronny Deila ser etter kantspillere til neste sesong, kan han ikke regne med at franske Mathieu Cafaro utvider eventyret sitt til Saint-Etiennes side.

Standard fullførte sitt første mål på Classic-etappen i topp 8 og kjemper nå om 5. plassen, som er synonymt med kvalifisering til de tidlige rundene i konferanseligaen. Ronny Deila er fortsatt usikker på om han fortsatt vil være i utkanten av Muse neste sesong og venter på garantier i hoved- og overgangsvinduet.

Den norske treneren har allerede sagt at han gjerne ser at nye kantspillere blir med i troppen hans Matthew Cafaro, Utlånt til Saint-Etienne, kunne vært en av dem. Men i starten av sesongen steg tonen mellom de to som ikke lenger ønsket å jobbe sammen.

Den 30. juni Matthew Cafaro Ferdig med lånet til ASSE, midlertidig returnert til Sclessin. 26-åringen er høyt elsket av våre naboer, men han trenger å forlenge eventyret, så vil helt sikkert tilhøre Saint-Etienne neste sesong. i følge «Framgang«, vil spillerens utkjøpsalternativ være verdt €500 000, mer enn det dobbelte av hva Standard betalte for å sikre sine tjenester.

En annen tidligere Standard og utlånt fra Everton, Niels Nkonko, har vært en skikkelig åpenbaring for de grønne i andre halvdel av sesongen. Han måtte også utvide eventyret til Sainte.