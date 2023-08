Paris Saint-Germain kan ønske velkommen til en av avsløringene fra det siste verdensmesterskapet, veldig snart. Nå gjenstår det å se om de ulike partene finner en enighet eller om de franske mesterne til slutt vil bli tvunget til å utforske andre måter å styrke angrepsavdelingen på.

Pletticole Randall Kolo Mwani skal ha gitt alt for Frankfurt og ønsker nå å bli med PSG. Klubben sendte ham en platekontrakt. Den franske landslagsspilleren får krysse fingrene for at Bundesliga-beboeren aksepterer parisernes forslag. «Jeg skylder Frankfurt mye. Jeg ga alltid alt for klubben til slutten. Det er imidlertid ingen hemmelighet at PSG ga meg en rekordmulighet. Å reise til Paris er nå en unik mulighet for meg. Jeg håper Eintracht vil akseptere. Tilbudet fra Paris.»

Takk til Jackpot Randall Kolo Mwani

Bleu, som kom gratis i fjor sommer, er nå verdt ikke mindre enn åtti millioner euro. Så det er stor sjanse for at Frankfurt forlater Bondi som innfødt.

