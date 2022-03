En stor brann nær runden av Formel 1 Grand Prix, Saudi-Arabia målrettet av en rekke angrep

Angrepene markerer sjuårsdagen for den Riyadh-ledede militæralliansens intervensjon i Jemen mot Houthi-opprørere nær Iran.

Saudi-Arabia, verdens største råoljeeksportør, advarte mandag om at oljeproduksjonen kan gå ned etter flere drone- og missilangrep fra houthiene.

En av dem var rettet mot Aramco-raffineriet i Yanbu, en industriby ved Rødehavet 100 km nord for Jeddah.

Ifølge en AFP-reporter veltet det opp en stor svart røyk fra Jetta-området fredag ​​ettermiddag.

Forbundet sa i en uttalelse tidligere på kvelden at brannen var «brakt under kontroll og ingen skader er rapportert» og at den «ikke ville ha noen innvirkning på byen Jeddah». Nær Formel 1-runde. Gratis trening har allerede foregått denne fredagen i kretsen. Men Free Training 2 ble forsinket etter en rekke angrep. Økten starter kl 20:15 lokalt (18:15 Belgia) i stedet for kl 20:00 (18:00).

© AFP

© AFP

© AFP

Seksten angrep

Houthiene sa i en uttalelse at de hadde utført totalt 16 angrep.

Oljeprisen har steget kraftig siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, og globale forsyninger har blitt kuttet ettersom Russland har blitt rammet av vestlige sanksjoner.

I kjølvannet av angrepene på Saudi-Arabias oljefelt sa Saudi-Arabias utenriksdepartement mandag at Saudi-Arabia ikke vil bli holdt ansvarlig dersom det er mangel på oljeforsyninger til verdensmarkedene.

Han understreket at angrepene til de houthi-støttede houthi- og jemenittiske opprørerne «påvirket statens produksjon og kapasitet til å utføre sine forpliktelser, og tydeligvis truet sikkerheten og stabiliteten til forsyninger på verdensmarkedene».

Et av opprørernes angrep søndag tvang Aramco til «midlertidig» å redusere produksjonen og synke inn forsyninger for å gjøre opp for det.

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger anklaget Iran for å «fortsette å levere droner og missiler» til houthiene, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å «ta ansvar».

Den saudisk-ledede organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) har presset vestlige land til å øke sin produksjon siden begynnelsen av Ukraina-krisen.

Men Gulf-monarkiet har vært døv for disse oppfordringene, lojale mot sine forpliktelser overfor OPEC+-alliansen, som inkluderer Russland, verdens nest største råoljeeksportør.