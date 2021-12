«En stor feil»: Den finske statsministeren trakk seg tilbake fra feberen lørdag kveld

Channa Marin (36), en av verdens yngste ledere, hadde allerede beklaget noen timer etter en positiv test av utenriksministeren Becca Havisto, etter publiseringen av bilder av henne på en populær nattklubb i Helsinki mandag.

Ifølge statsministeren fortalte følget hennes i utgangspunktet at selv om hun var i kontakt med offeret, trengte ikke de eksisterende koronavirusrelaterte ordrene å isolere henne.

“Jeg burde vært mer forsiktig og burde revurdert retningslinjene som ble gitt meg. Jeg er så lei meg for at jeg ikke forsto hvorfor jeg måtte gjøre det,” beklaget sosialdemokratiets leder på Facebook.

En meningsmåling bestilt av TV-kanalen MTV3 sa at to tredjedeler av de spurte sa at det var “en stor feil” å forlate.

Finland har den laveste forekomsten av sykdommen i Europa, for tiden på rekordnivå i Norden, med 300 tilfeller per 100 000 mennesker per dag.

Opposisjonsgrupper ba den bekledde statsministeren om å gå av. Telefonen hun jobbet med lå hjemme.

Sosiale medier-innlegg som han poserte med venner eller annonserte motetilbehør hadde allerede skjelt ham ut.

I oktober svarte han på kritikken ved å sitere en finsk pophit på Instagram: «Hey boom-boom-boomer, put ice cream in your hat (finsk uttrykk for å si det mildt, red.anm.) og hold blodet kaldt».

«Jeg representerer den yngre generasjonen», sa han og rettferdiggjorde statsministeren på offentlig TV Yle, «som gjenspeiler måten jeg jobber og lever på».