en stor lekkasje avslører design og datablad

Forhåndsutpakking for Samsung Galaxy S22. En ny lekkasje bekrefter utformingen av det kommende flaggskipet, samtidig som den beskriver ulike tekniske detaljer.

Som alltid når det kommer til Samsung, må det koreanske merket håndtere gjentatte lekkasjer. Mens Galaxy S21 FE har nettopp blitt formalisert, nå står S22-serien for tur som presenteres for allmennheten … litt tidligere.

I en video nylig lagt ut av kanalen. Unbox terapi på YouTube oppdaget vi det som ser ut til å være den fiktive versjonen av de tre versjonene av merkevarens neste flaggskip. Muligheten til åse i detalj S22, S22 Plus og S22 Ultra, som har design i tråd med deres forgjengere. Bare Ultra-versjonen ser ut til å skille seg ut, med en mattbelagt bakside og en helsmeltet fotoblokk på baksiden.

Fjernes raskt, videoen er fortsatt tilgjengelig på sosiale nettverk, og lar deg bekrefte i detalj utseendet til de nye Samsung-flaggskipene. Det må sies at hvis denne nye lekkasjen virker viktig, er det bare å bekrefte informasjonen allerede delt forrige måned ved filteret OnLeaks På Twitter.

Nytt kamera og lader

I tillegg til designen, drar Samsung Galaxy S22 også nytte av denne ville unboxingen for å bekrefte noen avgjørende punkter på det tekniske arket. Dermed vil S22 og S22 Plus ha et 50 Mpx hovedkamera, assosiert med en ultravidvinkel og et teleobjektiv. Mens den klassiske versjonen vil ta i bruk et kompakt 6,1-tommers format, vil S22 Plus velge en 6,55-tommers skjerm.

På sin side vil den førsteklasses S22 Ultra dra nytte av et originalt design, som også er det ikke ulikt den nyeste Galaxy Note, forlatt for noen år siden av merket. Premium-iterasjonen av serien vil også tilby en quad sensor bak, nærmere bestemt en 108 Mpx hovedmodul, en 12 Mpx ultravidvinkel, et 10 Mpx teleobjektiv (x3 zoom) og et 10 Mpx periskop.

Her er 45W PD-laderen til din nye S22 Ultra (EP-T4510) bildet jeg la ut for en stund siden for dette var åpenbart feil. pic.twitter.com/jZw8Gu4Giq – Roland Quandt (@rquandt) 5. januar 2022

Til slutt kan alle versjoner av S22 også dra nytte av en ny hurtiglader. På Twitter, Roland Quandt av WinFuture vel del hva som ser ut til å være en 45W blokk SB-C versus USB-C, som varsler en høyere ladehastighet sammenlignet med tidligere modeller.

Åpenbart bør all denne informasjonen, uansett hvor håndgripelig den er, tas med en klype salt. Fortsatt litt tålmodighet Samsung bør snart formalisere sin nye flaggskipserie fra 2022. Kunngjøringen skjer vanligvis i begynnelsen av året, mellom januar og februar.