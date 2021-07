En stor meteoritt lyser opp himmelen i Norge

På dette bildet som er publisert av Norwegian Meteor Network, gir en utsikt over en uvanlig stor meteor synlig i Oslo søndag 25. juli 2021 et kraftig lysglimt over Østlandet. (Norwegian Meteor Network / NTB via AP)

HELSINKI (AP) – Norske eksperter sier at en uvanlig stor meteor var synlig over store deler av Sør -Skandinavia og opplyste Sørøst -Norge med et kraftig lysglimt i noen sekunder, ettersom mange observatører også ble rapportert å høre et brøl.

Det norske meteornettverket sa at det hadde analysert og gjennomgått flere videoer av hendelsen på søndag og sa at meteoren først dukket opp omtrent 90 kilometer nord for hovedstaden Oslo, og fortsatte sporet i sørvestlig retning før det ble fragmentert i flere blink. av lys.

“Meteoren dukket opp klokken 01:08 natten til 25. juli og var synlig i omtrent 5 sekunder,” sa nettverket, som hadde lagt ut en video om fenomenet på sitt Twitter -nettsted.

Observasjoner av meteorer, rombergarter som brenner strålende etter å ha kommet inn i jordens atmosfære i høy hastighet, er ikke uvanlig i Norge, og det norske meteornettverket har flere kameraer som kontinuerlig overvåker himmelen.

En meteor som overlever å treffe bakken er kjent som en meteoritt.

Foreløpige data antydet at en meteoritt kan ha truffet jorden i et stort skogsområde, Finnemarka, ikke langt fra Oslo, opplyser det norske meteorittnettverket.