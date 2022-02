En stor sikkerhetsfeil har blitt oppdaget i nettleseren Google Chrome

Google-forskere har identifisert 11 sikkerhetssårbarheter i Google Chrome-nettleseren, inkludert en null-dagers sikkerhetsfeil. En feil kalt CVE-2022-0609, som for tiden brukes av hackere, kan fikses med oppdatering 98.0.4758.102.

Google advarer brukere om sin populære Chrome-nettleser fordi forskerne deres har funnet en null-dagers sikkerhetsfeil.

Zero day error er navnet vi gir til å beregne sårbarheter som ennå ikke er oppdaget av programvareutgiveren, i dette tilfellet Google Chrome-nettleseren.

Denne feilen, for nå Kalt CVE-2022-0609 av GooglePlassert i komponentene: Chrome-nettleseranimasjon for skrivebord. Så versjonen for PC, Mac og Linux påvirkes Ikke for smarttelefoner og nettbrett.

Som alltid er Google sparsommelig med sine kommentarer til de nøyaktige detaljene rundt defekten. Det er imidlertid all grunn til å tro at en angriper kan utnytte denne sårbarheten til å bruke nettleserminne og trekke ut informasjon som er lagret av Chrome.

10 flere splitter Oppført av Google, inkludert 6 indikerer høy risiko Ifølge dem.

Google viser sårbarheter løst av Chrome Desktop Browser Update 98.0.4758.102.

Google gir ut en oppdatering for å lukke bruddet

For å fikse disse 11 sikkerhetssvakhetene og CVE-2022-0609 zero day-sårbarheten, må du raskt installere oppdatering 98.0.4758.102 eller høyere.

For å være sikker på at du minst har versjon 98.0.4758.102 av Google Chrome, må du:

Åpne nettleseren Google Chrome Klikk Tre vertikale punkter I øvre høyre hjørne Plasser markøren Hjelp Klikk Om Google Chrome

Hvis du ikke har den nyeste versjonen av Chrome, vil Google installere den.

Slik installerer du Google Chrome-oppdatering 98.0.4758.102 på PC-, Mac- eller Linux-system.

