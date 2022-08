En stor sikkerhetsfeil tillater kontroll av iPhone, iPad og Mac

Apple Alert for iPhone-, iPad- og Mac-brukere. Operativprogramvaren til enkelte Apple-merkede modeller har en sikkerhetsfeil. Sistnevnte lar deg ta kontroll over enheter, som snarest må oppdateres.

Alle som har en iPhone utgitt siden 2015, en iPad utgitt siden 2014, eller en Mac som kjører macOS Monterey, bør skynde seg å oppgradere enheten sin.

En ny sikkerhetsfeil

Etter oppdagelsen av et sikkerhetsbrudd, anbefaler Apple sine brukere å oppdatere operativsystemet til enhetene sine. Faktisk er noen iPhone-, iPad- og Mac-modeller ofre for et sikkerhetshull som lar deg ta kontroll over disse enhetene.

Problemet er at en applikasjon, som finnes i den gamle versjonen av operativsystemet, er i stand til å bruke vilkårlig kode. Du kan med andre ord utføre handlinger uten tillatelse. Merk at denne feilen også kan utnyttes via «ondsinnet opprettet internettinnhold».

Til patch-utgivelse på onsdag, ble disse sårbarhetene klassifisert som «zero-day»-sårbarheter fordi ingen oppdatering var tilgjengelig. En gylden situasjon for nettkriminelle. Derfor kan hackere aktivt utnytte denne feilen, advarer Apple.

En løsning

Det er ikke kjent hvem som står bak oppdagelsen av denne sårbarheten. Den kaliforniske giganten siterte ganske enkelt «anonyme forskere» i rapportene dine.

Løsningen som tilbys av Cupertino-selskapet består i å laste ned versjon 15.6.1 av iOS-operativprogramvaren for iPhone, versjon 15.6.1 for iPad og macOS Monterey 12.5.1 for Mac-datamaskiner. For å laste ned oppdateringen må du åpne enhetens innstillingsmeny eller velge «Programvareoppdatering» fra menyen «Om denne Macen» på datamaskinen.

