En stor skrekk for fans av den parisiske parken

Men det var ingenting. Faktisk, da vi så nærmere, skjønte vi at noe kom til å bli stengt 7. januar … men ikke hele parken. «Disneyland Paris-komplekset forbereder seg på å gjennomgå en stor makeover, og stenger en av Disney Villages mest fremtredende lokasjoner for å starte et fullstendig renoveringsprosjekt i hjertet av Disney Village,» forklarer den aktuelle artikkelen.

Og, plutselig, for å kunngjøre, «Slutten på den mest berømte planeten Hollywood, til fordel for en annen restaurant.» Siden Planet Hollywood har eksistert siden 1996 og er en av de ikoniske «attraksjonene» i den parisiske parken, hvis vi må innrømme at det er et skikkelig hjertesorg for parkelskere, er vi langt fra det.