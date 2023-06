En stork døde etter å ha satt seg fast i en Coca Cola-boks

Tirsdag 20. juni ankom storken, fast i en Coca-Cola-boks, til Athenas-senteret i svært svak tilstand da brannmenn endelig klarte å nå henne og behandle henne. Til tross for behandling overlevde ikke fuglen.

Sett for første gang i Haute-Saône, ble en stork med nebbet sittende fast i en boks funnet i Tournus i Saône-et-Loire og klarte å bli reddet, kunngjorde League for the Protection of Birds (LPO). .