Er Sporting Anderlecht tilbake på toppen av den belgiske fotballpyramiden, vil det blant annet være takket være spillere som Zeno Debast. De største europeiske klubbene forstår dette godt.

I fjor sommer viste PSV Eindhoven en viss interesse for Halle-innfødte. Beløpet Sporting Anderlecht krevde, femten millioner euro på den tiden, avkjølte entusiasmen til Eredivisie-beboeren. Rick Elfrink, Den nederlandske journalisten vet imidlertid at Ajax Amsterdams mangeårige erkerival ennå ikke har gitt opp de røde djevlene. Faktisk så Batavian Footballs tenorinsider, Johan Bakayoko og Jörp Werdesens klubb Geno Debast som den ideelle erstatteren for Oliver Boscaglie, dersom sistnevnte skulle forlate. Det gjenstår nå å se om Mauves vil samarbeide eller endelig fjerne spilleren sin fra klubben som ble grunnlagt i 1913 for andre gang.

PSV Eindhoven

Utrolig, men sant, PSV Eindhoven vant sine første seksten ligakamper. Prikken over i-en er at Noah Long og lagkameratene hans klarte å komme seg ut av gruppen sin i Champions League. En drømmesesong for de som ønsker å forlenge Oliver Boscaglie eller ønske Geno Depast velkommen neste sommer. En avgang for den belgiske landslagsspilleren denne vinteren virker imidlertid nesten umulig. Det er vanskelig å se at Brussel-folket, som allerede mangler defensive løsninger, lar sin beste forsvarsspiller slippe unna med Jan Vertonghen.

