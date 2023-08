En streng regel hun innførte

Fra nå av skal Julia Vignali regissere «Affair Concluse» den 2. og erstatter dermed Sophie Davant. I tillegg til sine prosjekter i spaltene til «Télé Cable Sat» mandag 21. august 2023, avslørte programlederen også sitt personlige liv. Hvem fortjener å utfordre ham på høyeste plass!

Enten det er på TV eller radio, så har sommerens overgangsvindu vært flott i år! Som sine andre konkurrenter, Frankrike TV Det har besluttet å restrukturere sine kjerneprosjekter. Som T«Fullført avtale. For det store comebacket, Julia Vignali er utnevnt til å ta over tøylene i forestillingen Hos Sophie Davant. I juni i fjor tok også Thomas Sotos Sidekick farvel til seerne Telematin harNesten to års tjeneste. Fylt med dette nye TV-eventyret snakket programlederen om det i siste nummer TV Kabel lør Kommer i kiosken mandag 21. august 2023.

Det er også en sjanse til å inspirere den vakre blandingsfamilien hun skaper sammen med mannen sin, God Meraud. Som en påminnelse, skuespilleren har en sønn, Khalil (2004), med sin første kone Emmanuelle Gosso. Når det gjelder Julia Vignali, er hun også den lykkelige moren til 17 år gamle Luigi, født fra et tidligere forhold. Og tilsynelatende er svigersønnen hennes, en loppemarkedsentusiast, konstant drevet av denne vakre nysgjerrigheten… veldig påtrengende. «Rommet hennes er et loppemarked«, bekreftet den berømte programlederen. Han var opptatt av å holde interiøret feilfritt, han etablerte en regel.»Jeg håper det blir…

