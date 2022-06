En student ble tatt opp på universitetet etter å ha fått tilsendt en oppskrift i stedet for et følgebrev | Uvanlig

Denne prosessen er nå godt kjent (og noen ganger fryktet) av franske studenter. På slutten av siste året på videregående må studentene gå gjennom Parcoursup-siden for å bli medlem av de universitetene og høyskolene de velger. Studentene blir spesielt bedt om å legge ved et oppmuntringsbrev til mappen sin. Men som en ung fransk student beviste, gidder noen skoler ikke å lese dem.

Lucièle, sisteårsstudent ved Saint-John Perse High School, fikk en morsom idé etter å ha valgt et fransk selskap han ikke likte ved et uhell. Sisteårsstudenten bestemte seg for å «jukse» skolen ved å legge oppskriften i stedet for følgebrevet i mappen. Tenåringen kopierte oppskriften fra det russiske språket. I introduksjonen til oppskriften sin siterte Luciel Kolouche: «Engelsk mat: suppe hvis den er kald, øl hvis den er varm. Siden franske retter er så raffinerte, vil jeg gjerne dele en tradisjonell fransk oppskrift med deg: russisk.»