En student bor i skjul på et kjøpesenter i seks måneder uvanlig

Skjulestedet hans, selv om det var lite, hadde alle nødvendige fasiliteter. Mannen, tilsynelatende student, hadde diskret satt opp et telt, et bord, en datamaskin og en stol under trappene på kjøpesenteret. Den eneste gangen han gikk utenfor (foruten grunnleggende nødvendigheter) var for å lade enhetene sine ved hjelp av etablissementets uttak.

Ifølge Metro hadde en sikkerhetsvakt allerede oppdaget gjemmestedet flere måneder tidligere og bestemte seg for å forbli blind da den unge mannen forklarte at han trengte et «sted å studere».

Den 30. oktober fant imidlertid også en annen konstabel, som hadde mindre plass, skjulestedet og ringte myndighetene, som umiddelbart begynte å evakuere ham.

I Kina er det ikke uvanlig at folk bruker kjøpesentre eller butikker som en fullstendig distraksjon fra sin primære aktivitet.

For eksempel har Ikeas kinesiske kunder utviklet et rykte for å sove på sengene som vises i butikken, og tvang den til å offisielt forby praksisen i 2016.

Til tross for dette forbudet har ikke denne praksisen stoppet, og kundene bruker også rommene til mer personlig bruk.