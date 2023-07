En studie viser at tiden var fem ganger langsommere da universet var ungt!

Observasjon av kvasarer viser at tiden har gått ned med en faktor 5 tidligere.

Albert Einstein populariserte ideen til matematikeren Hermann Minkowski Universet har en tidsskala. I hans studier består universet av et stoff som kalles rom-tid Den består av tre romlige dimensjoner slik vi kjenner dem og en ekstra tidsdimensjon.

Einstein viste også det Romtid kan endres og begge er relative når det gjelder posisjon og hastighet. På grunn av forvrengningen av rom-tid av jordens masse, har vi allerede lagt merke til. Tiden på overflaten flyter annerledes enn tiden på satellitter.

Dette var allerede forventet å skje på grunn av utvidelsen av universet. Romtiden strekkes av det vi kaller mørk energi og lignende effekter forventes. En ny studie Publisert i tidsskriftet Nature observerte denne hendelsen Bremset tidens flyt i det unge universet.

Tid er relativ

Generell relativitetsteori sier at tid er relativ. Det vil si at måten tiden flyter på er relatert til hastigheten og posisjonen man inntar i universet. Dette fenomenet observeres selv på jordens overflate.

GPS-satellitter har relativistiske korreksjoner fordi de er utsatt for virkningene av romtidsforvrengning forårsaket av jordens masse.

Jo nærmere du er en massiv gjenstand, jo langsommere går tiden sammenlignet med større avstander. Men for en lokal observatør flyter tiden normalt. Vi ser denne effekten i 2014-filmen Interstellar.

Tidsrelativitet i filmen Interstellar

I filmen Interstellar bruker astronautene Cooper og Amelia noen timer på å besøke en planet nær et supermassivt svart hull. Et svart hull er et område med intenst forfall, og effektene forsterkes ved kanten.

I filmen Interstellar (2014) kan vi se hvordan ekspansjonseffekten skapes av forvrengning av rom-tid. Kreditt: Warner Bros./Christopher Nolan.

Når de vender tilbake til planetens fjerneste skip, finner de Romilly, en gammel astronaut. Tidsutvidelsen blir da tydelig: Tiden går normalt for Cooper og Amelia, men når de kommer tilbake til skipet, finner de ut at tiden har gått ned for dem.

Tidsutvidelse i universet



Vi vet at universet utvider seg. Dette betyr at rom-tid er strukket, en form for forvrengning. Og tidsutvidelse kalt kosmologisk tidsutvidelse må forekomme.

Tanken er at for oss som ser inn fra utsiden, gir det å se inn i fortiden inntrykk av at ting går sakte og tiden flyter sakte.

Hvis vi var der, ville tiden flytt like normalt som Cooper og Amelia i Interstellar. Men sammenlignet med oss, For utenforstående observatører går tiden veldig sakte i fortiden.

kvasarer

Kvasarer er supermassive sorte hull i sentrum av galakser som lever av dem i svært høye hastigheter. De var vanlige da universet var ungt, og vi kan observere dem i dag.

Når et sort hull løper, Materialet rundt det gløder og vi kan oppdage den gløden. Fysiske modeller kan forklare hva som skjer når materie hoper seg opp. Forskere studerte kvasarer Universet er bare en milliard år gammelt.

Universet i sakte film

Når du oppdager disse kvasarene, Ettersom objektet er i sakte film, tar det lengre tid før signalene kommer frem. Hvis vi legger til dette den resulterende rødforskyvningen – dvs. den rødforskyvede bølgelengden – Forskerne konkluderte med at tiden går langsommere.

Avisen regner til og med ut at den ville gått fem ganger langsommere enn den gjør i dag, hvis vi skulle observere den. Denne informasjonen gir oss flere bevis om utvidelsen av universet Og la oss bedre forstå årsakene til denne utvidelsen.