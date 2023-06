En superfyr bryter gjennom jordskorpen i Øst-Afrika på en uvanlig måte

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] En milliard år på 40 sekunder: platetektonikk Forskere har modellert bevegelsene til tektoniske plater de siste milliarder årene.

Formen på kontinentene, som ser ut som et gigantisk puslespill, er et resultat av prosessen med platetektonikk og kontinental åpning. Denne fragmenteringen av kontinentene og den påfølgende dannelsen av nye hav vil møte store påkjenninger som følge av deformasjonen av den kontinentale skorpen, som kan være rent tektonisk eller magmatisk. Sistnevnte tilfelle er for tiden eksemplifisert ved verdens største aktive riftsone: det østafrikanske riftsystemet. Sakte driver de nubiske og somaliske platene faktisk fra hverandre, og skaper en lang korridor av kontinental skorpe tynnet av flere forkastninger.

Denne forlengelsen av skorpen er delvis knyttet til tilstedeværelsen av en eller flere mantelfjær. Under Afrika er faktisk en såkalt super-plume, en gigantisk oppstrømning av varmt materiale som dannes veldig dypt ved grensesnittet mellom kjerne og mantel.

En skorpe strekker seg i alle retninger

Mantelstrømmen genereres av denne termiske anomalien i mantelen, men tykkelsesvariasjoner i den afrikanske skorpen er ansvarlige for omfattende deformasjoner som forplanter seg vertikalt langs den opprinnelige retningen til riften, som her -vest (riftbassenget) strekker seg langs en nord-sør akser). Denne fordelingen av forfall er også klassisk. Men det østafrikanske riftsystemet har en særegenhet: GPS-data som avslører bevegelsen til platene indikerer at det er en komponent av deformasjon mot nord, det vil si parallelt med riftaksen. Så det ser ut til at riftbassenget strekker seg i mange retninger samtidig. En overraskende orientering av deformasjonen, hvis opprinnelse ikke er klart fastslått.

En nordgående mantelstrøm

Men ved å kombinere numeriske modeller med nye GPS-data gir forskerteamet en forklaring. Det er faktisk den afrikanske superblomsten som har skylden her. Resultatene ble publisert i tidsskriftet JGR er fast grunn, noe som antyder at den observerte deformasjonen kan være et resultat av nordrettet mantelstrøm indusert av tilstedeværelsen av den afrikanske superfjæren i stedet for tilstedeværelsen av flere mindre fjære. Denne mantelstrømmen kanaliseres under den østafrikanske riften ved interaksjoner mellom superplummen og flere tykke skorper (Tanzania-kraton, Kongo-kraton og Bangwelu- og Masai-blokkene). Modeller som kjøres med flere plumer klarer ikke å reprodusere de observerte dataene, inkludert bevegelse parallelt med spaltningsaksen.

Disse dataene viser i hvilken grad overflatedeformasjon og dype prosesser kan knyttes til bestemte steder på jorden.

En ny «levende» havformasjon

Det østafrikanske riftsystemet begynte å dannes for rundt 22 millioner år siden. Med en spredningshastighet på rundt seks millimeter per år, er Afrikas horn fast adskilt innen 10 millioner år, og danner et nytt hav knyttet til Rødehavet i nord og øst, og det sørvestlige Indiahavet i sør. Denne regionen representerer et ekte naturlig laboratorium som bidrar til å bedre forstå prosessen med å åpne opp kontinenter.