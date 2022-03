en svært allsidig tilkoblet skjerm

Den koreanske produsenten lanserer snart Smart Monitor M8, en ultratynn 32-tommers 4K-skjerm utstyrt med webkamera, som kan brukes som dataskjerm eller som TV for strømmetjenester.

Å tilby skjermer for både jobb og underholdning: slik er ambisjonen til Samsung med sin Smart Monitor-serie, lansert i slutten av 2020. Et konsept som er helt i tråd med tiden, i den grad at mange i dag bruker datamaskinene sine både til å surfe på nettet og produsere dokumenter i en kontorpakke, samt til å se videoer gjennom tjenester av overføring, del bilder på sosiale nettverk, videochat med dine kjære eller til og med spill spill. Men hvis en 14-tommers bærbar skjerm er nok til å gjøre alt når du er på farten, er det fortsatt mye morsommere å koble til en stor skjerm når du er hjemme, spesielt når du fjernarbeid. Og det er nettopp for å tilby mer komfort i fast bruk at Samsung utvider familien av blandede skjermer med Smart Monitor M8, dens splitter nye high-end multifunksjonsskjerm som vil bli markedsført i Frankrike fra 15. april.

Den første fordelen med denne modellen: formatet. Smart Monitor M8 er faktisk en skjerm med en diagonal på 32 tommer (nesten 82 cm), tilsvarende en gjennomsnittlig TV. En «stor» størrelse som ikke betyr overvekt siden den har ultratynne kanter og dens tykkelse ikke overstiger 12 mm (unntatt foten). Fremfor alt fungerer den i 4K (3840 x 2160 piksler), som alle nåværende TV-er. Derfor viser den større, skarpere bilder enn «klassiske» 27-tommers dataskjermer, ofte begrenset til WQHD (2560 x 1440 piksler). En viktig fordel for alle de som liker å ha så mange elementer som mulig på skjermen (vinduer, applikasjoner, widgets osv.). Spesielt siden den med en maksimal lysstyrke på 400 nits og en kontrast på 3000:1 lover en kvalitetsskjerm. Det eneste jeg angrer på er at oppdateringsfrekvensen er begrenset til 60Hz, som ikke er en ideell modell for spill, spillere foretrekker nå høye frekvenser (120 eller 144Hz, eller enda høyere). Medlidenhet.

Men størrelse og definisjon er ikke de eneste fordelene med Smart Monitor M8, som integrerer en mikrofon, et webkamera og høyttalere som tillater enkle videokonferanser, som på en bærbar PC eller alt-i-ett, uten behov for ekstra tilbehør. Med Far Field Voice-forseglingen er mikrofonen en svært sensitiv modell som er i stand til å fange opp fjerne stemmer og er assosiert med en stemmekontrollfunksjon som tillater kontroll av enheter som er kompatible med Bixby stemmeassistenter og Amazon-Alexa. Og takket være Always On Voice-modus kan du bruke Bixby selv når skjermen er i standby-modus. I tillegg kan det avtakbare, magnetiske SlimFit-kameraet festes til skjermen uten å rote arbeidsområdet med kabler. Den har en sporingsmodus for ansiktsbevegelser og automatisk zoom for å fokusere på personen foran skjermen. Øve på !

Det er ikke alt! Siden Smart Monitor M8 kjører på Tizen, Samsungs operativsystem for smart fjernsyn, tilbyr funksjoner som er arvet fra tilkoblede TV-er. Derfor kan du installere mange Tizen-kompatible applikasjoner, og spesielt videostrømmetjenester (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.) for å se filmer og serier over Internett, direkte over Wi-Fi. Som virkelig drar nytte av det store formatet og ultrahøydefinisjonen. Enda bedre, Smart Monitor M8 kan kobles trådløst til en datamaskin (PC eller Mac) ved hjelp av ulike tjenester og funksjoner (Samsung DeX, eple AirPlay 2, Microsoft 365 osv.). Og siden den har en ny versjon av Smart Hub, en Samsung-enhet, kan den også brukes med mobile enheter (smarttelefon eller nettbrett) uten å gå gjennom en datamaskin. Og ved å legge til SmartThings (VG-STDB10A) som selges separat, kan den brukes til å kontrollere kompatible tilkoblede ting. Zigbee.

Merk til slutt at Smart Monitor M8 har en mikro-HDMI-port og to USB-C-porter, inkludert en 65W-port, og er tilgjengelig i flere «trendy» farger (hvit, rosa, blå og grønn) for å tilpasse seg strømmen bedre. . interiør mye som de nyeste iMac-ene. Spørsmålet om prisen gjenstår, rundt 750 euro. Absolutt, det er mye mindre enn den splitter nye Apple Studio Display som er rundt 1700 euro – og som lider av flere ungdomsproblemer, spesielt med webkameraet …–, men det er mer enn en 4K-tommers TV eller en 32- tommers 4K-skjerm. tommer: det finnes modeller -mindre komplette- til 300 euro, selv i… Samsung! For å blidgjøre regningen litt, vil Samsung gi bort et par trådløse ørepropper og et par Galaxy Buds Pro med en hvilken som helst bestilling mellom 7. april og 14. april.