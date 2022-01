En svært sjelden ny bivirkning har blitt knyttet til vaksinene Astrogenogen og Jansen

Svært sjeldne tilfeller av myelitt kan kombineres med vaksinene Astrogenogen og Jansen. European Pharmaceuticals Association har krevd at pakken knyttet til disse vaksinene skal revideres.







Av Belga

LHan sa fredag ​​at European Pharmaceuticals Association (EMA) hadde bedt om inkludering i brosjyren om koronavirusvaksiner produsert av AstraZeneca og Jansen om den svært sjeldne forekomsten av kryssbundet myelitt forbundet med disse produktene. Nettsted. Formålet med denne kampanjen er å øke bevisstheten blant medisinsk personell og vaksinerte personer, slik at de kan bli riktig behandlet hvis symptomer på denne tilstanden viser seg.







Tverrmyelitt (TM) er en sjelden nevrologisk sykdom karakterisert ved betennelse i en eller begge sider av ryggmargen. Det kan forårsake svakhet i armer eller ben, følelsesmessige symptomer (som prikking, nummenhet, smerte eller tap av smertefølelse) eller blære- eller tarmproblemer.

Denne tilstanden ble ledsaget av bivirkninger av ukjent frekvens for begge vaksinene.

For begge disse komponentene gjennomgikk EMA Pharmacovigilance Risk Assessment Group (PRAC) informasjon om rapporterte tilfeller over hele verden, inkludert database over mistenkte europeiske bivirkninger (EudraVigilance) og data fra vitenskapelig litteratur. AstraZenecas vaksine Johnson & Johnson på den ene siden, sykdommen “i det minste en rimelig mulighet” på den andre. EU sier imidlertid at balansen mellom risiko og fordeler ved anti-covit-vaksiner fortsatt er i favør av vaksinen.

Spesielt oppfordres helsepersonell til å være årvåken med symptomene forbundet med kryssmyelitt for å muliggjøre tidlig diagnose og behandling. EMA anbefaler at de som er vaksinert med ett av de to produktene og har symptomer som er forenlige med sykdommen, bør oppsøke lege umiddelbart.

Han konkluderer med at EMA fortsetter å undersøke dette problemet og vil ta mer kontakt etter hvert som ny informasjon dukker opp.