«En svindel», «en galning», «en håndverker»: Emmanuel Macron kritiserte i Frankrike etter hans kommentarer om «mobben» og hans «ulovlighet»

Frankrike har vært i brann siden regjeringen valgte å tvinge gjennom pensjonsreformen. Folk gikk fortsatt ut i gatene for å protestere mot regjeringens bruk av artikkel 49.3. Denne tirsdagen snakket Emmanuel Macron om ulike kontroverser over hele landet. Hvis han hadde lovet det «stille» Han forklarte situasjonen «på møtet» Hvem protesterte ikke mot pensjonsreformen? «Det er ingen legitimitet i møte med at folk uttrykker suverenitet gjennom sine valgte representanter«.

Denne andre delen forårsaket sterk motstand i opposisjonspartiene. Og ikke nødvendigvis bedre. Som opprørsvise Antoine Léaument skrev på Twitter: «Han hører ikke etter, han er utholdende. Han fyller stadig bensin på bålet. Fortsett nå!» Spenningen blir ikke mindre i Frankrike: nye folkemengder i Paris og provinser, overfylte i noen byer For mange opptrer presidenten som en regjeringsild. «På Elysée er det en pyrotekniker som går rundt pistolløp med en lommelykt.», forklarte Olivier Faure, førstesekretær i PS. Samme historie med Louis Boyard, LFI-nestleder for Val-de-Marne: «Ikke fornærme det franske folket med hver utfordringsintervensjon», Han tuller. Innen 48 timer etter nok en dag med streik etter initiativ fra fagforeningene, mener opposisjonsrepresentanter at republikkens president er mer og mer alene. «Han oppfører seg som en slags galning innestengt i Elysee-slottet som ikke vil høre på noen om pensjonsreformen.» Andre folkevalgte vender tilbake til situasjonen som brakte Macron til makten for en annen periode. For dem er det hovedsakelig et spørsmål om standardvalg. For en gangs skyld er venstre og høyre enige om dette punktet. «Folket som uttrykker seg gjennom folkevalgte, som valgte deg mot ekstreme høyre, som ikke ga deg mandatet for denne reformen, som ikke ga deg flertall i «nasjonalforsamlingen».Dommer Remy Gordon, sosialistisk senator. READ En fortvilet turgåer ringte nødetatene etter å ha blitt skadet, og hun ble funnet død dagen etter RN MEP Virginie Joron skrev på Twitter: «Hvor mange stemte for å stoppe Macron? Hvor mange stemte mot Macron, nei? Husk denne skandalen godt i neste valg. Pensjonsreformen: hva blir konsekvensene for Emmanuel Macron? Til slutt er andre opprørte over noen av ordene presidenten bruker. «Vi vet at suverenitet ikke kan utledes fra Jean-Jacques Rousseaus samfunnskontrakt. Folkevalgte eier den ikke. Demonstranter bør bli hørt og respektert. La Macron starte med å ikke kalle ham en «crowd'»mener Clementine Autain. Denne onsdagen skal Emmanuel Macron etter planen tale klokken 13.00, for å komme tilbake til de forskjellige hendelsene som har skjedd de siste dagene. I følge BFM TV, «Han avviste oppløsningen av nasjonalforsamlingen, omorganiseringen av regjeringen eller en folkeavstemning på kort sikt.» Så slutten av blokadene varsles ikke umiddelbart.