En svinenyre fungerte i to måneder i et menneske, en rekord: «Vi lærte mye»

«Vi har lært mye de siste to månedene gjennom detaljerte observasjoner og analyser, og vi har god grunn til å være optimistiske med tanke på fremtiden,» sa Dr. Robert Montgomery, direktør for Transplant Institute ved Langone Transplant Center, i en uttalelse New York University. New York Hospital, hvor prosedyren ble utført.

Disse organtransplantasjonene fra dyr til menneske, kalt xenografts, kan tilby en løsning på den kroniske mangelen på nyredonasjoner. Mer enn 100 000 amerikanere står for tiden på venteliste for en organtransplantasjon, inkludert nesten 88 000 som venter på en nyre. 14. juli ble en grisenyre transplantert inn i en hjernedød mann som hadde donert kroppen sin til vitenskapen. Grisen var blitt genmodifisert slik at menneskekroppen ikke umiddelbart skulle avstøte organet. Hvorfor skulle det være bedre at en operasjon utføres av en kirurg enn av en kirurg? Selv om ingen tegn til avvisning var observert etter en måned, indikerte forskere torsdag at en mild avvisningsprosess i etterkant hadde blitt observert, som krevde intensivering av immunsuppressive behandlinger. Flere resultater vil bli utgitt i løpet av de kommende månedene, ifølge NYU Langone-uttalelsen. Dette teamet har utført flere xenotransplantasjoner de siste årene, inkludert verdens første fra en gris nyretransplantasjon til et menneske, i september 2021. Men alle testene deres så langt har vært ganske korte. Eksperimentet som ble utført i sommer varte i 61 dager totalt, en rekord.