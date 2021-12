En syklist fra Kard drar til Norge mot multippel sklerose

I en alder av 28 hadde Nathan Picorier en stor utfordring for ham … Først ut av kortet hadde syklisten allerede reist 2800 kilometer og forsøkt å samle inn donasjoner til støtte for en forening mot multippel sklerose. Den skal nå Nordkapp i februar.

London er nå bak ham: for Cardois Nathan Picori er målet langt fra over. Nøyaktig 300 m høy klippe i Nordkapp på tuppen av Norge. “Jeg har reist gjennom Sveits, Luxembourg, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark og har akkurat kommet til Norge.“, Han er oppført på France 3 Occitani.

I november i fjor, uten penger på sykkelen, ønsket Nathan Picorier å øke bevisstheten blant allmennheten og samle inn midler til forskning mot MS (multippel sklerose). Til daglig beskriver han reisen sin på sosiale nettverk: med mer enn 4000 fans som følger Facebook-siden hans, vil de fortsatt nyte bildene hans. “Nordkapp har rundt 2100 kilometer med sykler og 700 kilometer med ferger.sier Nathan.

28-åringen sa at han ikke var på sitt første forsøk. Han har allerede foretatt to turer til Frankrike på sykkel under lignende forhold – og har beskrevet sine reiser i tre bøker.

Det var i 2019 han første gang møtte en kvinne med MS. I Frankrike er 110 000 mennesker rammet av denne sykdommen i sentralnervesystemet. Selv om det finnes behandlinger for å lindre symptomene, har ingen reell kur blitt funnet til dags dato. Denne turen til Nordkapp er en mulighet for Nathan Picorier til å øke bevisstheten om sykdommen.

Mer enn 9000 euro er allerede samlet inn til fordel for ARSEP Foundation, som er dedikert til å finne en kur. Han innrømmer at han har problemer med å tro det: “Dette er så mye bedre enn jeg først forventet … jeg hadde satt meg et mål på 2400 euro … vi kunne krysse 10 000!“

Kald? Foreløpig sier han at han tåler det … selv om natten synker kvikksølvet i termometeret under null. Men Nathan innrømmer at han vet at det verste er i vente. “Jo høyere jeg klatrer, jo vanskeligere blir det … men jeg er ikke sliten“, Han er glad.”Alt forandrer seg hele tiden. Folk forandrer seg, matvarer, landskap … men humøret mitt endrer seg ikke. Jeg er fortsatt glad.“

Uansett hvor jeg går, finner jeg flotte mennesker … Nathan Picorier 3 Oxidani til Frankrike

Og det er noe: På postkortverdige fotografier viser Cardois stolt nordens lys, skjønnheten til de norske innsjøene og de små husene som kommer ut av landsbyen julenissen.

Når han ikke pivoterer, kan han regne med generøsiteten til nordmennene uansett. “Jeg ble veldig godt mottatt av forskjellige mennesker med ulik sosial bakgrunn og forskjellige yrker.“, insisterer han.”Uansett hvor jeg går, finner jeg flotte mennesker …“

Potten er fortsatt åpen. Nathan Picorier insisterer: Det er ingen minimumsbeløp. “Hver euro teller for forskning, og hver donasjon er viktig. Det viktigste er raushet!“