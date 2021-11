En syrisk tenåring er dømt til fem års fengsel for et planlagt angrep

En norsk dommer har dømt en 16 år gammel syrisk mann til fem års fengsel, inkludert to år, for å ha planlagt et angrep i Skandinavia og for å være lojal mot jihadistgruppen Den islamske staten (IS).

Les merJihad vil ikke avvæpne ungdommen

⁇Retten er ikke i tvil om at X, til tross for at han var tenåring, bevisst bestemte seg for å begå en terrorhandling selv om planene ikke ble oppfylt i en bestemt plan.Oslo domstol ga AFP medhold i en dom avsagt onsdag 30. juni.

Tenåringen, som ankom det nordiske riket i 2018 under familiegjenforening og ikke klarte å avsløre identiteten til tenåringen, ble arrestert i den norske hovedstaden i begynnelsen av februar. Aktoratet anklaget ham for å ha forberedt seg på et angrep på et ukjent mål og deltatt i en terrororganisasjon.

Unge Sirius hadde lastet ned instruksjoner for å lage eksplosiver og gift. Det ble også funnet nikotinforgiftning i hjemmet hans. Han distribuerte IS-propagandamateriell, handlet på islamske digitale plattformer og overførte 1390 kroner (136 euro) til den ekstreme siden. Tenåringen sa at han var uskyldig, og forsvaret vekket enkel nysgjerrighet og skryt.

Les merTerrorisme: Hæren mobilisert mot Jihad 3.0

⁇Retten mener at nyhetene skrevet av X (…), sammen med de nedlastede dokumentene, internettsøkene og kroppsprodukter, tydelig viser at X var mer avansert (bare når det gjaldt å pleie) ideen om en terrorhandling.“, understreket dommerne i dommen som ble avsagt tirsdag kveld.”Siden X bare er ett år eldre enn straffansvarsalderen, anser retten det som rimelig å sette den betingede delen (straffen) til tre år.2 ble det lagt til tre dommere. Rettssaken krevde åtte års fengsel, hvorav fire ble avsluttet.